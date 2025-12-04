Expeditie Robinson Nordin

Nordin Blessing reflecteert op gedrag in Expeditie Robinson en biedt excuses aan

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/12/2025

Nordin Blessing heeft in een video op TikTok teruggeblikt op zijn optreden tijdens de Eilandraad in Expeditie Robinson, waar hij na het wegstemmen geen knuffel gaf aan Kevin Hassing. Hij vertelt dat hij spijt heeft van de manier waarop hij toen reageerde en dat hij Kevin later zijn excuses heeft aangeboden.

In zijn uitleg gaat Nordin Blessing zowel in op de emotionele omstandigheden tijdens de Eilandraad van Expeditie Robinson als op de keuzes die hij daar bewust maakte, zoals het uit de weg gaan van een confrontatie en het weigeren van de boks.

Uitleg over het uitblijven van de knuffel

Op TikTok beantwoordt Nordin veelgestelde vragen, zoals: ‘Waarom heb je de knuffel aan het eind niet gegeven?’ Daarop zegt hij: ‘Voordat de Eilandraad begon zei ik tegen Mátyás, Tobias en Camiel: ‘Als ik eruit word gestemd, wil ik niet geknuffeld worden.” Nordin vond het, zoals hij het zelf omschrijft, vreemd om na een stemming nog schijnheilig geknuffel te ontvangen. De emoties liepen volgens hem hoog op en hij ervoer de reacties richting zichzelf als heftig. Daarover zegt hij: ‘Beter de confrontatie niet aangaan. Ik loop langs hem heen, dan hoeft hij mij niet te zien, hoef ik hem niet te zien, we hebben alle twee al gezegd wat we wilden zeggen. Het is goed zo, we regelen dit later wel.’

Excuses per bericht en standpunt over geweigerde boks

Bij nader inzien beoordeelt Nordin zijn eigen handelen kritischer. ‘Dat is natuurlijk heel onsportief overgekomen en had ik anders moeten doen. Ik had gewoon respect voor hem moeten hebben en zeggen: ‘Hé, dit is wat het is. Ciao.” In het bericht dat hij vervolgens naar Kevin stuurde, schrijft hij: ‘Ik hoop dat alles goed met je gaat. Er is iets wat ik tegen je wil zeggen wat ik erg jammer vind. En dat is namelijk hoe ik heb gereageerd tegen jou op de eilandraad. Ik merkte door alle emoties dat ik zelf erg getriggerd raakte en ik ben daar op dat moment totaal niet goed mee omgegaan. Waardoor ik zo heb gereageerd. Ik vind dat erg vervelend van mijzelf omdat ik niet sportief en respectvol naar jou ben gebleven. Wat wel had gemoeten. bij deze wil ik je mijn welgemeende excuses aanbieden!’ Wat Kevin heeft gereageerd, is niet bekend, al blijkt uit het gedeelde screenshot dat hij in de telefoon van Nordin als ‘Kevin Kwaadbaard’ staat opgeslagen.

@nordinblessing

Iedereen echt bedankt voor alle support ❤️ (houd het altijd respectvol ook naar de andere)

Nog steeds geen boks

Over het weigeren van de boks blijft Nordin echter duidelijk: ‘Als je iemand een boks geeft, is voor mij een begroeting, een bepaald respect. Hij zei dat ik het spel smerig had gespeeld, daar was ik het niet mee eens en dan hoef je voor mij ook niet aan te komen met een boks.’

FOTO: JASPER SUYK

