Kandidaat heeft spijt van vrijwillig vertrek Expeditie Robinson

Tekst: Evelien Berkemeijer

De aflevering van Expeditie Robinson van zondag verliep onrustig. Binnen het kamp heerste onvrede, twijfel en frustratie. Wat begon met heimwee bij een deelnemer, eindigde met een onverwacht vertrek dat de groep in verwarring achterliet.

Let op: dit artikel bevat spoilers over de aflevering van Expeditie Robinson die 9 november op televisie kwam.

De spanningen liepen vooral op bij Vincent Croiset. Zijn worsteling met het spelverloop en zijn principes leidde tot een impulsieve beslissing waar hij later op terugblikt.

Spanning in het kamp

De chaos begon met een emotioneel moment van Linda Wagenmakers, die overwoog het spel te verlaten. Ze had last van heimwee en stelde haar kampgenoten voor de keuze: of zij stemmen op haar, of ze gaat zelf naar huis. Uiteindelijk bedacht ze zich. ‘Ik wil jullie ook niet saboteren, dus ik blijf gewoon en ik ga gewoon zo lang volhouden als het me lukt,’ zei ze na haar excuses. Ondertussen overlegden Churandy Martina en Vincent over de onrust in het kamp. Ze vonden dat het spel een poppenkast begon te worden. Vincent voelde zich ongemakkelijk met de manier waarop beslissingen werden genomen. Volgens hem kregen sommige mensen geen eerlijke kans. Hij probeerde daar nog iets aan te doen, maar tevergeefs.

Een moreel dilemma

Tijdens de Eilandraad kwam alles tot een hoogtepunt. Op de vraag hoe het met hem ging, zei Vincent dat de dag hectisch was en dat het spel tegen zijn morele kompas inging. Vervolgens maakte hij bekend: ‘Eerlijk gezegd heb ik wel besloten om ermee te stoppen.’ Hij vervolgde: ‘Het verloop van het spel is eigenlijk al een soort van bepaald. Dat vind ik best moeilijk. Ik kom van Kamp Noord. Kamp Noord heeft absoluut een hele ingewikkelde positie gehad. Kamp Zuid is een stevig blok en je kan eindelijk al een soort van voorspelling maken hoe dat zal gaan en ik pas daar dan liever voor.’

Spijt na vertrek

In de aftertalk sprak Marijn Kuipers met hem over zijn besluit. Vincent zei: ‘Ik sta achter wat ik heb gedaan, dat ik eruit ben gegaan.’ Toch heeft hij ook getwijfeld aan zijn keuze: ‘Ik heb wel spijt van dat ik mezelf een soort van heb opgeofferd voor Churandy. Later heb ik gedacht: Hé Vin, het is ook jouw expeditie.’ Toch overheerst het gevoel dat hij achter zijn keuze staat: ‘Ik had gewoon op dat moment heel veel moeite met hoe het spel gespeeld werd. Zij hadden sowieso moeite met dat ik als het ware het spel niet zou snappen. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Eigenlijk is mijn exit mijn gamecard. De bedoeling is dat hopelijk het spel nu gigantisch gaat veranderen en niemand elkaar meer vertrouwt.’

Begrip van thuisfront

Zijn partner Tina de Bruin begrijpt de keuze van Vincent ook. ‘Jij wou gewoon lekker naar huis,’ zei ze. Dat Vincent vasthoudt aan zijn principes, is voor haar ook geen verrassing. Bekijk hier Vincent zijn reactie op zijn uiterlijk na Expeditie Robinson:

FOTO: JASPER SUYK