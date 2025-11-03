Deze vrouw sprak Roelof toe in Expeditie Robinson

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens Expeditie Robinson streed Roelof Hemmen tegen Linda Wagenmakers voor een plek bij de samensmeltingsproef. Terwijl ze hun evenwicht proberen te bewaren in een pittige balansproef, klinken lieve woorden van dierbaren. Het emotionele moment raakt Roelof diep.

Let op: in dit artikel wordt informatie gedeeld over de Expeditie Robinson aflevering die 2 november op televisie te zien was.

Roelof Hemmen verliest de proef, maar als presentator Edson da Graca vraagt hoe het was om zijn vrouw te horen, zegt hij: ‘Ja, het was Marjon!’ Op de vraag wat dit met hem deed, schiet hij vol: ‘Over een paar dagen zie ik haar in het echt. Heel fijn.’

Zijn eerste vrouw nog dagelijks in zijn gedachten

Vijftien jaar geleden verloor Roelof zijn vrouw Marjon van Rijn. Haar dood liet een groot gat achter in zijn leven. In zijn huis hangt nog altijd een groot portret van haar, een dagelijkse herinnering aan de vrouw met wie hij een leven deelde. De pijn van dat verlies bleef, al leerde hij ermee leven.

Een bijzondere ontmoeting

Toch was de Marjon die hem in Expeditie Robinson toesprak niet zijn overleden vrouw. Na haar dood nodigde hij twee vriendinnen uit die hem en zijn gezin in die zware tijd hadden gesteund. Eén van hen heette ook Marjon. ‘Ja, dezelfde naam als mijn overleden vrouw,’ vertelt Roelof. Toen de andere vriendin vertrok, bleven zij samen achter. ‘Ineens was het er. We dachten allebei: dit kán niet, dit is te snel, dit is rouw die in de war is.’

Tekst gaat verder onder video van de samensmeltingsproef.

Liefde die bleef

Om verwarring te voorkomen hielden ze afstand. Ze spraken minder af, maar bleven bellen. Ze dachten dat het gevoel zou ‘overwaaien’, maar dat gebeurde niet. Na een paar maanden zagen ze elkaar weer en durfden hardop uit te spreken wat ze voelden. ‘Het bleek een geschenk. Dat liefde toch weer kan,’ zegt Roelof.

De vrouw achter de woorden

In 2018 trouwde Roelof met deze tweede Marjon, Marjon van den Broek. Zij is de vrouw die hem in Expeditie Robinson toesprak en die hem thuis met open armen ontving. Hij probeerde haar te bellen nadat hij het programma verliet, maar moest meermaals pogingen doen voordat ze opnam. Dat moment is hier te zien:

BRON: VRIENDIN FOTO: RTL/JASPER SUYK