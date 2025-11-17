Churandy Martina doet emotionele oproep door buitensluiten in Expeditie Robinson

Tekst: Evelien Berkemeijer

De druk in Expeditie Robinson loopt op nu de tactiek van de groep steeds scherper wordt. Waar deelnemers eerder al worstelden met morele grenzen, krijgt vooral Churandy Martina nu last van het gedrag op het eiland.

De verhoudingen in Expeditie Robinson staan al langer onder druk. De wens van Kamp Zuid om als oorspronkelijke groep overeind te blijven, leidt tot harde keuzes. Churandy voelt dat al langere tijd en besluit vlak voor een nieuwe proef zijn grens aan te geven.

De leidende strategie in Expeditie Robinson

Binnen het kamp leeft al langer de wens om iedereen buiten het oorspronkelijke Kamp Zuid weg te stemmen. Churandy staat hoog op die lijst, simpelweg omdat hij een sterke deelnemer is. Dat Vincent Croiset eerder vrijwillig vertrok om hem te beschermen en omdat het spel tegen zijn morele kompas inging, heeft de groep zichtbaar geraakt. Vooral Tobias worstelt met de situatie.

Churandy geeft aan hoe hij zich voelt

De atleet vindt het steeds lastiger om het spel op deze manier te spelen. Voor vertrek naar de volgende opdracht spreekt hij de groep rechtstreeks aan. Hij benadrukt wat hij al die tijd heeft ervaren: ‘Vanaf het begin weet ik dat ik voor jullie de beste speler ben. Jullie willen me eruit. Altijd, iedereen tegen mij. Ik wil wel dat jullie weten: jullie spelen een spel, dat is goed en maakt niet uit. Maar het is altijd wel Churandy een beetje afgesloten.’

Een emotionele oproep

Hij laat zien hoe zwaar het weegt om voortdurend in de vuurlinie te staan. Hij vervolglt openhartig: ‘Dan weten jullie ook hoe ik me voel, dat voelt niet goed. Ik denk dat jullie allemaal, als jullie in mijn positie zaten, hetzelfde zouden voelen. Iedereen gaat op mij. Dus denk goed daarover. Ik ben ook een persoon, ik ben geen robot. Ik heb ook een hart. Een heel groot hart.’ De groep reageert bevestigend.

Een afsluitende boodschap van respect

Ondanks zijn emoties blijft Churandy trouw aan zijn positieve instelling. Hij besluit met een oproep tot wederzijds begrip: ‘Jij denkt hoe je denkt. Ik respecteer iedereen, maar denk daar wel aan. Dat wilde ik zeggen, laten we het spel gaan spelen en plezier hebben.’ Daarmee lijkt hij zowel zijn grens te trekken als de groep ruimte te bieden om verder te gaan. Wanneer Tobias later besluit zijn eigen tactiek te gaan volgen en niet meer te overleggen met anderen, lijkt de speech impact te hebben gehad.

