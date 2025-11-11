Vincent Croiset deelt verdrietig bericht: ‘Bij mij is kanker geconstateerd’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Vincent Croiset heeft via Instagram bekendgemaakt dat hij ernstig ziek is. De acteur, die de laatste tijd veel te zien was op televisie, vertelt openhartig over de diagnose en de zware periode die hem te wachten staat. Toch blijft hij vastberaden om te blijven werken en hoop te houden.

De bekendmaking komt hard aan bij zijn volgers, die hem vooral kennen van zijn recente deelname aan Expeditie Robinson en van zijn acteerwerk. In zijn bericht deelt Vincent Croiset niet alleen zijn verdriet, maar ook zijn vastberadenheid om deze moeilijke periode met hoop en moed tegemoet te gaan.

Zware boodschap

Vincent schrijft in zijn bericht: ‘Helaas heb ik een verdrietige mededeling. Een maand geleden is mijn leven behoorlijk op zijn kop gezet. Bij mij is kanker geconstateerd.’ De acteur laat weten dat de vooruitzichten moeilijk zijn: ‘Het traject dat ik zal moeten afleggen gaat een zware worden. Hopelijk zal ik een spleetje of een kiertje vinden waar ik me doorheen kan wurmen om dit te boven te komen. Ik ben strijdbaar en houd hoop en moed.’

Focussen op herstel

Voor de komende tijd heeft de acteur duidelijke prioriteiten gesteld. ‘Mijn lichaam zal ik de komende tijd op de eerste plaats zetten, dat houdt in dat ik goed naar mezelf zal moeten luisteren en mijn grenzen moet respecteren.’ Ondanks zijn ziekte blijft Vincent echter positief ingesteld en wil hij zijn werk niet volledig loslaten. Hij benadrukt dat acteren een belangrijke rol in zijn leven blijft spelen. ‘Ik wil volop blijven genieten van het leven en mijn werk. Ik hou van mijn werk en zolang het kan ga ik gewoon door met alle plannen en projecten die ik heb.’

Bekendheid Vincent Croiset

Vincent Croiset speelde rollen in veel films, theatervoorstellingen en series. Toch is hij de laatste tijd vooral bekend van zijn deelname aan Expeditie Robinson, waar hij recentelijk vrijwillig vertrok omdat het spel tegen zijn morele kompas inging. Ook in de podcast Chantal & Tina wordt hij regelmatig genoemd door partner Tina de Bruin, die hem liefdevol ‘Padvinder Jos’ noemt.

Dankbaar en strijdlustig

Tot slot spreekt de acteur zijn dankbaarheid uit voor de steun die hij om zich heen voelt. ‘Ik ben gezegend met de allerliefste mensen en familie om me heen en zal vechten voor wat ik waard ben. Padvinder Jos zal me een nieuwe survival truc geven. Als jullie willen zend me al jullie kracht en positiviteit. Hoop doet leven!’

FOTO: ANP