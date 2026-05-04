Mart Hoogkamer is een moederskindje

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mart Hoogkamer heeft een hechte band met zijn moeder. Die band werd in zijn jeugd extra belangrijk door moeilijke periodes thuis.

De zanger vertelde ooit aan LINDA. openhartig over zijn thuissituatie. Daarbij legde Mart Hoogkamer uit waarom het levenslied zo goed bij hem past.

Hechte band met zijn moeder

‘Ik ben een moederskindje’, vertelde Mart Hoogkamer ooit aan LINDA.. ‘Mijn moeder weet alles van mij en ik van haar. Dat laatste komt omdat mijn vader nogal met zichzelf worstelt. Soms was hij hele periodes uit beeld.’

Vaderrol in huis

Als zijn vader er niet was, voelde Mart zich verantwoordelijk voor het gezin. ‘Dan nam ik thuis voor mijn broertje de vaderrol op me en probeerde ik ook mijn moeder te helpen en te beschermen. Ik heb in mijn jeugd zowel gelukkige als heel moeilijke momenten gekend. Daarom hoort het levenslied ook echt bij mij.’

Scheiding van zijn ouders

Kort nadat Mart zes jaar geleden op zichzelf ging wonen, gingen zijn ouders uit elkaar. Zolang hij nog thuis woonde probeerde hij altijd te bemiddelen, maar na zijn vertrek had hij er geen grip meer op. ‘Van de scheiding heb ik behoorlijk veel last gehad. Nu zeg ik: ze zijn allebei beter af. Het heeft mijn moeder rust gegeven.’

