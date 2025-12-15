Mart Hoogkamer krijgt bierdouche in Ziggo Dome en zingt stoïcijns door

Het optreden van Mart Hoogkamer (27) verliep niet helemaal vlekkeloos tijdens het Muziekfeest van het Jaar in de Ziggo Dome. Terwijl hij aan kabels boven de zaal zweefde, werd de zanger vanuit het publiek bestookt met volle bekers bier. Toch hield hij koers en maakte hij zijn act af.

Op TikTok circuleren beelden waarop te zien is hoe Mart onverstoorbaar blijft zingen. De zanger, die na zijn doorbraak met Ik ga zwemmen vaker met bier is bekogeld, koos dit keer niet voor een exit, maar bleef middenin de actie hangen.

‘Nieuwjaarsduik gedaan’

Op Instagram reageerde de zanger met humor op het voorval. ‘Ik heb een nieuwjaarsduik gedaan’, schreef hij bij zijn bericht, waarmee hij de bierdouche definitief wegwuifde.

Bierregen boven het publiek

Tijdens zijn act zweefde Mart aan kabels door de zaal, toen meerdere bekers vanuit het publiek naar boven vlogen. Ondanks de onverwachte douche hield hij zijn timing en vocals strak en werkte hij zijn nummer af alsof er niets aan de hand was.

Hit met Flemming

Het natte moment gebeurde tijdens 100%, het duet met Flemming dat in 2025 uitgroeide tot een grote hit en in Nederland in de top vijf van meest bekeken YouTube-clips belandde. Vorige week sprak Mart bij 100% NL voor het eerst over zijn allereerste acteerklus. Bekijk de video hieronder:

