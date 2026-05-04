Boer zoekt Vrouw-Milou deelt bijzonder babynieuws

Tekst: Evelien Berkemeijer

Milou Rietjens, bekend van Boer zoekt Vrouw, is in verwachting van haar eerste kindje.

De oud-deelneemster deelt het blijde nieuws zelf met haar volgers. Uit de blauwe details op de foto lijkt af te leiden dat Milou Rietjens een zoontje verwacht.

Langverwachte droom

Milou schrijft bij haar bericht: ‘Onze langverwachte droom. Wat zijn we dolgelukkig!’ Ook deelt ze meteen wanneer de baby wordt verwacht: ‘September 2026’. Bij de post zijn een blauw hartje en blauwe schoentjes te zien, waardoor het erop lijkt dat ze een jongetje krijgt.

Niet altijd over rozen

Bij haar zwangerschapsaankondiging staat Milou ook stil bij anderen voor wie een kinderwens moeilijk is. ‘De weg naar een kindje gaat helaas niet altijd over rozen. Terwijl ik dit post besef ik me maar al te goed hoe zulke aankondigingen kunnen aanvoelen als je ook met smart op dit geluk wacht. Ik denk aan jou, strijder! Je bent niet alleen!’

Bekend door Boer zoekt Vrouw

Milou werd in 2019 bekend door haar deelname aan Boer zoekt Vrouw. Ze liet destijds haar oog vallen op boer Bastiaan en trok bij hem in op zijn boerderij in Zeeland, maar de relatie hield uiteindelijk geen stand. Drie jaar geleden vertelde Milou aan het AD dat er een nieuwe man in haar leven was. ‘Hij keek geen Boer zoekt Vrouw, dus hij kende me niet’, zei ze toen.