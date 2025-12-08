Expeditie Robinson Horizontal Clean

Na emotionele Eilandraad: afvaller Expeditie Robinson ziet fysieke transformatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

08/12/2025

Tijdens een beladen Eilandraad in Expeditie Robinson werd de immuniteitsmunt opnieuw niet gebruikt, met als gevolg dat een sterke deelnemer het spel moest verlaten. Kort na vertrek volgt een eerste blik op de fysieke gevolgen.

Churandy Martina kan voor het eerst sinds deelname aan ‘Expeditie Robinson’ weer douchen, een spiegel pakken en conclusies trekken. Het haar blijkt langer dan verwacht en het lichaam oogt uitgesprokener. Ook zijn gewicht is fors gedaald.

Een eerste blik na Expeditie Robinson

Na weken zonder scheerbeurt springt de haargroei onmiddellijk in het oog. Churandy vat de verrassing bondig samen: ‘Ik heb heel veel haar. Zo dat is raar!’ Sinds 2010 schoor Churandy om de twee dagen zijn hoofd kaal, waardoor deze aanblik een duidelijke breuk vormt met de vaste routine. Niet alleen het kapsel verandert, ook zijn lichaam is zichtbaar beïnvloed. De constatering is kort en krachtig: ‘Niet normaal!’ Tegelijkertijd klinkt er bewondering: ‘Ik ben klaar voor de Olympische Spelen weer!’

Churandy Martina viel dertien kilo af

Vóór deelname woog Churandy 86,1 kilo, zwaarder dan hij eerder woog. Na afloop noteert de weegschaal 72,8 kilo, een daling van ruim 13 kilo (circa 13,3 kilo). De sportieve massa is voelbaar ingeleverd: ‘Al mijn spieren ook weg’, en in zijn woorden: ‘Allemaal achtergelaten op het eiland.’ De laatste keer dat het gewicht zo laag was, plaatst hij in een duidelijke context: 2008, toen hij 75 kilo woog en een sterk olympisch jaar had. Toch wil hij graag weer aankomen, zien we wanneer het eten bij zijn tafel arriveert. ‘Kapot lekker!’

FOTO: JASPER SUYK

