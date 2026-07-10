Debbie uit B&B Vol Liefde - RTL Beeldbank

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B&B Vol Liefde-Debbie over doodsbedreiging: ‘Heel heftig’

Tekst: Lisa Manche

10/07/2026

Het is alweer een aantal jaar geleden dat we Debbie leerden kennen in ‘B&B Vol Liefde’. In de tussentijd is er veel gebeurd in haar leven. In haar periode in Italië ontving ze een doodsbedreiging die veel indruk op haar maakte. 

Doodsbedreiging

In gesprek met RTL Boulevard vertelt Debbie hoe het nu met haar gaat. Debbie heeft twee jaar geleden de deur van haar B&B in Italië achter zich dicht gedaan. Ze heeft er prachtige momenten beleefd, maar maakte er ook iets vervelends mee. Er viel een nare kaart op de mat. ‘Het begon ontzettend mooi, maar ik kwam binnen en het veranderde in een rouwkaart met een doodsbedreiging’, vertelt Debbie. ‘Ik heb daar gewoon geen woorden voor en het was op dat moment heel heftig.’

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Aarden

In de periode nadat ze haar B&B sloot, heeft Debbie naar eigen zeggen te tijd genomen om ‘te aarden’ en te beseffen wat er in haar tijd in Italië allemaal is gebeurd. Ze heeft dat gedaan door een boek te schrijven.

Nieuwe relatie

Nadat haar relatie met haar man Vincenzo strandde besloot ze samen met haar zoon Giuseppe terug te gaan naar Nederland. Ze heeft er bewust voor gekozen om voorlopig geen nieuwe relatie aan te gaan om alle tijd en aandacht aan haar zoon te besteden. 

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BRON: RTL BOULEVARD

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