Weet je nog: Wie staat hier op de foto?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een jong meisje zit in het gras, in een lichte jurk, met het haar netjes opzij en een rustige blik omhoog. Wie het is? Lees verder voor het antwoord.

Het meisje op de foto is prinses Beatrix, later koningin Beatrix der Nederlanden. Zij werd geboren als oudste dochter van prinses Juliana en prins Bernhard en zou op 30 april 1980 haar moeder opvolgen als koningin.

Geboren op Paleis Soestdijk

Beatrix Wilhelmina Armgard werd op 31 januari 1938 geboren op Paleis Soestdijk in Baarn. Zij was het eerste kind van prinses Juliana en prins Bernhard. Bij haar geboorte kreeg zij de titels Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau en Prinses van Lippe-Biesterfeld. In 1939 kreeg zij een zusje, prinses Irene.

Een jeugd in oorlogstijd

Haar vroege kinderjaren werden ingrijpend bepaald door de Tweede Wereldoorlog. Toen in mei 1940 de oorlog uitbrak, vluchtte het gezin naar Engeland. Prins Bernhard bleef in Londen, terwijl prinses Juliana met Beatrix en Irene naar Ottawa in Canada vertrok, waar het veiliger was. Daar werd in 1943 prinses Margriet geboren. Op 2 augustus 1945 keerde het gezin terug naar Nederland.

Tekst gaat verder onder video over prinses Beatrix die het rustiger aan doet.

School, studie en voorbereiding

Na de oorlog woonde Beatrix tot het einde van haar schooltijd op Paleis Soestdijk. Zij vervolgde haar lager onderwijs in Nederland en ging later naar het Incrementum, een dependance van het Baarns Lyceum. In 1956 behaalde zij haar eindexamen Gymnasium-A. Daarna studeerde zij rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1961 slaagde zij voor haar doctoraalexamen Rechten, vrije studierichting.

Van prinses tot koningin

Op 31 januari 1980 kondigde koningin Juliana aan dat zij op 30 april van dat jaar afstand zou doen van de troon. Op die dag ondertekende Juliana de Akte van Abdicatie in het Paleis op de Dam. Beatrix werd daarmee koningin en werd later die middag ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, tijdens een Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer.

Weer prinses

Na 33 jaar koningschap kondigde Beatrix op 28 januari 2013 haar abdicatie aan. Op 30 april 2013 droeg zij het koningschap over aan haar oudste zoon, Willem-Alexander. Sindsdien wordt zij weer aangeduid als prinses Beatrix. Volgens Het Koninklijk Huis betekende haar aftreden niet dat zij afscheid nam van het publieke leven.

Bekijk deze video over prinses Beatrix: