Prinses Beatrix en prinses Alexia gespot bij dure juwelier

Tekst: Evelien Berkemeijer

Prinses Beatrix is samen met prinses Alexia gespot in een juwelierszaak in Den Haag. Dat gebeurde bij Steltman Juwelier, waar op dat moment al pers aanwezig was.

Shownieuws-verslaggever Janine Schuinder zag hoe prinses Beatrix haar auto aan kwam rijden. Even later kwamen Beatrix en Alexia samen uit de juwelierszaak lopen. Dat zorgt meteen voor speculatie over een mogelijk bijzonder verjaardagscadeau.

Mogelijk cadeau van oma

Janine denkt dat het bezoek aan de juwelier te maken kan hebben met de 21e verjaardag van Alexia. Volgens haar hangt er wel een prijskaartje aan de sieraden in de bekende juwelier. Ze concludeert: ‘Waarschijnlijk, denken wij, dat zij een cadeautje heeft gekregen van haar oma voor haar 21e verjaardag.’ Wat het cadeau precies is, weet de verslaggever niet.

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Gebruikelijk in die kringen

Volgens Janine is het niet ongebruikelijk dat er in koninklijke kringen bij een bijzondere verjaardag een speciaal cadeau wordt gegeven. Omdat Alexia 21 jaar is geworden, zou een bezoek aan een juwelier daar goed bij kunnen passen. Toch blijft het bij een vermoeden, want over de inhoud van het mogelijke cadeau is niets bekend.

Verjaardag in huiselijke kring

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst vierde de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima haar verjaardag ‘in huiselijke kring’. Máxima zei tijdens het recente staatsbezoek van de Japanse keizer tegen keizerin Masako dat ze haar VN-reis naar India zo zou plannen dat ze vrijdag weer terug in Nederland zou zijn voor de verjaardag van haar dochter.