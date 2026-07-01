Barrie Stevens durft eindelijk zichzelf te zijn: ‘Moest iedereen tevreden stellen’

Tekst: Sabine Krouwels

Na ruim 65 jaar in het vak staat Barrie Stevens eind juli voor de laatste keer in het theater. In zijn eerste solovoorstelling laat hij meer van zichzelf zien dan ooit. Dat voelt kwetsbaar, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik denk dat ik altijd te veel het gevoel heb gehad dat ik iedereen tevreden moest stellen.”

Voor Barrie Stevens is zijn solovoorstelling meer dan een terugblik op zijn carrière. Hij laat ook zien hoe moeilijk het soms was om echt zichzelf te zijn. “Ik denk dat ik daar niet klaar voor was. Ik heb al mijn hele leven een minderwaardigheidscomplex, waardoor ik altijd denk dat wat ik doe niet goed genoeg is.” Toch staat hij er nu wél, alleen op het toneel. “Misschien is het tijd om te denken: zo slecht is het nou ook weer niet.”

Zelfliefde

Barrie kijkt in de voorstelling niet alleen terug op succes, maar ook op twijfel. Zelfliefde is daarbij een belangrijk thema. “Jaren geleden had ik daar niets mee, maar op een gegeven moment besefte ik: als ik al niet een beetje van mezelf hou, hoe kan ik dan in godsnaam van anderen houden?!” Die bewustwording is nieuw voor hem. “Door de mensen die ik nu om me heen heb, ontdek ik dat ik veel meer kan dan ik denk.”

Keuzes

De titel van zijn voorstelling is The Importance Of Being Barrie. Maar Barrie zijn was niet altijd makkelijk. “Ik denk dat ik altijd te veel het gevoel heb gehad dat ik iedereen tevreden moest stellen en het naar de zin moest maken. Ik moest altijd doen wat anderen van mij wilden.” Nu is dat anders. “Nu ben ik oud, wijs en volwassen genoeg om voor mezelf te kiezen.”

Lees het hele interview met Barrie Stevens in Weekend editie 27, vanaf 1 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.