Barrie Stevens (81) maakt zich op voor zijn ‘laatste kunstje’

Tekst: Dunya Diercks

Rasentertainer Barrie Stevens (81) wil nog één laatste show maken, en dan verwacht hij toch echt met pensioen te gaan, vertelt hij aan De Telegraaf. Hij is van plan om in 2026, tijdens de WoldPride in Amsterdam, nog één show neer te zetten, en dan is het voorbij.

Tenminste, dat denkt hij. Vooralsnog is hij nog druk met het vormgeven van die show. “Wat het precies gaat worden, vertel ik pas als het definitief vorm heeft gekregen. Maar ik moet wel realistisch zijn: dat wordt mijn laatste kunstje. Ik ben dan 82 jaar en eerlijk gezegd lijkt het me niet gek dat ik het daarna voor gezien houd. Althans, dat denk ik.”

Feitelijk is de Britse danser en choreograaf, die onder andere artistiek directeur van de musicalopleiding van de Fontys Hogescholen in Tilburg was, al sinds zijn 65e officieel met pensioen. Maar ‘vooral doorgaan’, zijn legendarische advies tijdens zijn jaren als jurylid in Henny Huisman’s de Soundmixshow, bleek ook zijn persoonlijke devies.

Goed gevoel

Dankzij het pensioen dat hij nu al ruim vijftien jaar ontvangt, kan hij zich nu rustig concentreren op zijn grande finale. Of zoals hij het zelf noemt: “een mooi slotakkoord” van zijn veelbewogen carrière. “Dan kan ik het afsluiten met een goed gevoel.”