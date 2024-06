Barrie Stevens geeft het leven een 8: ‘Het is een enorme uitzoekerij’

Barrie Stevens is 80 jaar geworden. Dit werd gevierd meteen feestelijke avond: Allemachtig 80. In Weekend blikt hij terug op zijn leven. “Je wordt altijd op de proef gesteld.”

Barrie geeft het leven momenteel een 8. Waarom geen 10? “Kan iemand überhaupt een 10 geven voor het leven? Je wordt geconfronteerd met zoveel dingen. Je wordt altijd op de proef gesteld. Het leven is een enorme uitzoekerij van de waarheid en de leuke en minder leuke dingen. Zo ervaar ik het.”

Niet makkelijk

Makkelijk vindt Barrie het leven niet. “Omdat je moet accepteren dat je op een gegeven moment moet vertrekken. Wanneer dat is, geen idee. Maar ik ben absoluut niet iemand ide bij de pakken neer gaat zitten. Je moet energie blijven geven en positief blijven.”

