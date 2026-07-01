Verloren Coldplay-demo voor James Bond duikt na 27 jaar op bij veiling

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een verloren demo-opname van Chris Martin en Coldplay wordt geveild. Het gaat om een cassettebandje met The World is Not Enough, een nummer dat volgens de beschrijving 27 jaar geleden bedoeld was als mogelijk James Bond-themalied.

De Coldplay-opname zou zijn geschreven voor de James Bond-film uit 1999 met Pierce Brosnan in de hoofdrol, maar volgens Wax Poetics werd het nummer naar verluidt nooit ingediend. Martin zingt het nummer met akoestische begeleiding. De demo wordt omschreven als ‘ongehoord en niet uitgebracht’ en wordt verkocht als een enkele opname op cassette.

Pogingen voor James Bond

Chris Martin vertelde eerder dat Coldplay, naar eigen zeggen fans van 007, meerdere pogingen heeft gedaan om een themalied voor de spionagefranchise te schrijven. ‘We hebben twintig jaar lang geprobeerd er een te schrijven, maar we hebben ze nooit ingediend,’ zei Martin in 2021 tegen NME. ‘We hebben Bond-thema’s voor zo’n vijf films, maar die zijn eerlijk gezegd niet erg goed.’

Niet dezelfde golflengte

Martin twijfelde ook openlijk of de band wel goed bij James Bond zou passen. ‘Ik weet ook niet of we spiritueel gezien op dezelfde golflengte zitten als James. Hoezeer ik de films ook waardeer, ik weet niet of hij er iets mee zou hebben als wij zouden zingen. Hij zou zoiets zeggen als: ‘Dat is helemaal niet mijn ding, jongens. Ik hou van wapens en dat soort dingen. Al die hippie-dingen gaan gewoon niet werken’.’

Archief van Coldplay-opnames

De cassette met The World is Not Enough maakt deel uit van een archief met Coldplay-opnames van de Britse producer Chris Allison. Alle opnames zijn gemaakt vóór The Blue Room, de tweede EP van de band die Allison produceerde en die uitkwam vlak voor de wereldwijde doorbraak met Parachutes.

Hoogste bod

Volgens Wax Poetics bevat de collectie originele DAT-mixen, alternatieve versies en demo’s van de Blue Room-sessies. ‘De collectie bevat originele DAT-mixen, alternatieve versies en demo’s van de Blue Room-sessies, waaronder niet eerder uitgebrachte versies van verschillende nummers en een nooit eerder gehoorde opname van ‘We Never Change’,’ aldus Wax Poetics. Op het moment van publicatie stond het hoogste bod op de cassette met The World is Not Enough op $1.000.

BRON: VARIETY