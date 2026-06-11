Steven Spielberg werd steeds afgewezen voor James Bond, nu zou hij zeggen: ‘Jullie kunnen me niet betalen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Steven Spielberg heeft jarenlang geprobeerd om een James Bond-film te regisseren, maar kreeg telkens nul op het rekest. In de podcast The Rest Is Entertainment vertelde de regisseur dat franchiseproducent Cubby Broccoli hem nooit toeliet tot de Bond-familie.

De interesse van Steven Spielberg begon al nadat hij Dr. No had gezien. Na het kassucces van Jaws nam hij zelf contact op met Broccoli. Dat leverde alleen geen regieklus voor James Bond op.

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Afgewezen na Jaws

Steven vertelde dat hij zich na het succes van Jaws rechtstreeks bij Broccoli meldde. ‘Ik had altijd al een James Bond-film willen maken sinds de dag dat ik Dr. No zag, dus ik belde Cubby na Jaws en bood mijn diensten aan. Ik zei: ‘Als je een regisseur nodig hebt, zou ik er graag een regisseren.’ En hij zei nee.’ Volgens de regisseur kwam er nooit een duidelijke uitleg waarom hij geen Bond-film mocht maken.

Tekst gaat verder onder video met René Mioch over Steven Spielberg.

Ook na Close Encounters geen kans

Een paar jaar later nam Broccoli opnieuw contact op, dit keer omdat hij de bekende vijf noten uit Close Encounters of a Third Kind wilde gebruiken in Moonraker. Steven probeerde daar alsnog een deal van te maken. ‘Ik zei: ‘Ik doe je een voorstel. Ik geef je toestemming om de vijf noten te gebruiken als je me een Bond-film laat regisseren.’ En hij zei nee. Maar ik gaf hem de vijf noten toch’, herinnerde hij zich.

Indiana Jones als alternatief

De afwijzingen kregen uiteindelijk een onverwachte wending. Toen Steven het verhaal in 1977 aan George Lucas vertelde, zei die volgens hem: ‘Ik heb iets beters dan Bond. Het heet Indiana Smith.’ Dat idee groeide uit tot de Indiana Jones-reeks. Over een eventuele nieuwe kans bij Bond is de regisseur inmiddels duidelijk: ‘Jullie kunnen me niet betalen.’

Harry Potter ging ook aan hem voorbij

Bond was niet de enige grote franchise waar Steven mee in verband stond. Hij was ook geïnteresseerd in Harry Potter, maar koos ervoor om de eerste film niet te maken zodat hij tijd met zijn gezin kon doorbrengen. ‘Ik heb een geweldige franchise opgeofferd, waar ik achteraf heel blij mee ben, om bij mijn gezin te kunnen zijn.’

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