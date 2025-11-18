Tom Cruise ontvangt eerste Oscar: ‘Films maken is wie ik ben’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Amerikaanse acteur Tom Cruise heeft voor het eerst in zijn loopbaan een Oscar in handen. Tijdens de Governors Awards in Hollywood kreeg hij een ereprijs uitgereikt voor zijn jarenlange invloed op de filmwereld. De 63-jarige kreeg daarbij een minutenlange ovatie van aanwezige filmsterren.

Tom Cruise nam de Oscar in ontvangst en liet in zijn dankwoord merken hoe diep zijn band met cinema gaat. Hij benadrukte dat zijn werk niet losstaat van zijn identiteit en blikte terug op de ontdekkingen die film hem bracht.

Eervolle erkenning voor decennia filmwerk

Tom Cruise, die Top Gun en Mission: Impossible tot iconische reeksen maakte, deelde het podium met Dolly Parton, Debbie Allen en Wynn Thomas. Regisseur Alejandro G Iñárritu overhandigde hem de Governors Award. De Raad van Bestuur van de Academy roemde zijn jarenlange inzet voor de filmgemeenschap. Tom vertelde het publiek dat cinema hem al sinds zijn jeugd de wereld heeft geopend en dat het hem op zijn pad heeft gehouden.

Lees ook: Tom Cruise woont Oasis-concert bij nadat die band hem beledigde

Een dankwoord vol persoonlijke betekenis

In zijn toespraak sprak Tom meerdere keren over de kracht van film. Hij zei: ‘Films maken is niet wat ik doe, het is wie ik ben.’ Ook benadrukte de acteur hoe film mensen samenbrengt: ‘De bioscoop neemt me de wereld rond’, en: ‘Waar we ook vandaan komen, in dat theater lachen we samen, voelen we samen, hopen we samen, dromen we samen.’ Voor hem is dat de essentie van de kunstvorm.

Tekst gaat verder onder video.

Hommage aan collega’s en inspiratiebronnen

Cruise bedankte zowel de makers achter de schermen als de collega’s met wie hij in 45 jaar samenwerkte. Namen als Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio en Jerry Bruckheimer waren in de zaal aanwezig om hem te feliciteren. De acteur zei dat film hem liet zien dat het leven groter kan zijn dan wat hij als kind kende en dat die ontdekking hem tot vandaag drijft.

Tom Cruise wil de kunstvorm beschermen.

Tom, die bekendstaat om zijn eigen stunts, benadrukte dat hij de kunstvorm wil blijven beschermen. Hij zei: ‘Ik wil dat je weet dat ik altijd alles zal doen wat ik kan om deze kunstvorm te ondersteunen, nieuwe stemmen te ondersteunen en te steunen, te beschermen wat cinema krachtig maakt. Hopelijk zonder nog te veel meer gebroken botten.’ Hoewel hij eerder dit jaar een erkenning van president Donald Trump zou ontvangen, moest hij die naar verluidt afwijzen vanwege agenda-problemen.

BRON: BBC FOTO: GETTY IMAGES/GILBERT FLORES