Sven Roes Getty Images

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Shorttracker Sven Roes geeft teken van leven na vermissing

Tekst: Evelien Berkemeijer

01/07/2026

Shorttracker Sven Roes, die sinds zaterdag werd vermist, heeft een teken van leven gegeven. Dat meldt de KNSB namens de familie en de politie via de eigen website.

De politie bevestigt dat uit onderzoek blijkt dat Sven Roes een vlucht naar het buitenland heeft genomen. Over de inhoud van het contact worden geen verdere mededelingen gedaan.

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Teken van leven Sven Roes

‘Gelukkig heeft hij een teken van leven gegeven, maar wij blijven met veel vragen achter’, staat in de verklaring van de KNSB. De familie laat weten iedereen te willen bedanken die de afgelopen dagen steun heeft betuigd. De familie vraagt in deze fase om rust en privacy. ‘ Zij gaan ervan uit dat dit door iedereen wordt gerespecteerd.’ De politie blijft in contact met de familie.

Vermissingsoproep veel gedeeld

De vermissingsoproep van Sven werd de afgelopen dagen massaal gedeeld op social media. Onder anderen ploeggenoten Jens en Melle van ’t Wout, Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Friso Emons, Teun Boer en Diede van Oorschot vroegen hun volgers uit te kijken naar de shorttracker en zijn signalement te verspreiden. Ook zijn vriendin plaatste de oproep.

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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