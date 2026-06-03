Erben Wennemars getroffen door herseninfarct: ‘Zijn ons rot geschrokken’

Tekst: Lisa Manche

Erben Wennemars is getroffen door een herseninfarct. Dat schrijft zijn vrouw Renate in een column voor de ‘Stentor’. De oud-schaatser en analist alarmeerde zijn vrouw met een ‘vreemd’ telefoontje.

Vreemd telefoontje

Erben heeft geluk gehad dat hij er op tijd bij was. In haar column schrijft Renate: ‘Erben belt. Hij klinkt vreemd. Dronken. Hij praat langzaam, golvend. ‘Het gaat niet goed met mij’, maak ik eruit op.’ Erben is op dat moment bij de huisarts en Renate krijgt de assistent aan de telefoon. ‘Die me vertelt dat de ambulance eraan komt. Dat hij naar de spoedeisende hulp zal worden gebracht.’

Propje

In Zwolle treft Renate haar man in paniek aan. ‘Een herseninfarct’, zegt de specialist. Erben blijkt op dat moment al door een scan te zijn gegaan en er was geen doorbloeding te zien in het gedeelte van zijn hersenen dat de spraak aanstuurt. ‘En dat wijst dan dus op een blokkade, ofwel een propje.’

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Extra stevige knuffel

Erben moest 24 uur in het ziekenhuis blijven, waarbij er allerlei testen werden gedaan. ‘Wat we wel weten is dat tijd een cruciale factor is geweest. Maar hij is zich rot geschrokken en ik ook. Het kan gewoon. Je kunt zomaar omvallen. Ook al ben je fit. En nu krijgt iedereen die hij tegenkomt een extra stevige knuffel. ‘Ik leef nog’, zegt hij dan. Gelukkig maar. Want ik kan niet klussen.’

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BRON: DE STENTOR