Dit bericht van Erben Wennemars maakt de tragedie van Joep nog pijnlijker

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bij zijn olympisch debuut op de 1000 meter leek Joep Wennemars op weg naar een medaille, tot het in de slotfase misging. In de laatste kruising werd hij gehinderd door Ziwen Lian, die later werd gediskwalificeerd. Een herkansing volgde, maar leverde geen podium op.

Juist vanmorgen deelde Erben Wennemars een bericht dat laat zien hoe belangrijk deze dag voor zijn zoon Joep Wennemars was.

Lees ook: TeamNL reageert op hinder Joep Wennemars: ‘BIZAR!’

Hindernis voor Joep Wennemars

De 23-jarige Nederlander werd op de 1000 meter bij de laatste kruising gehinderd door tegenstander Ziwen Lian uit China en moest inhouden. Ondanks dat noteerde Joep eerst nog 1.07,58, goed voor de vijfde tijd. Ongeveer twintig minuten na de laatste rit mocht Joep opnieuw het ijs op. Fysiek is het vrijwel onmogelijk om binnen zo’n korte tijd nog eens op topniveau te rijden, en dat bleek: hij kwam tot 1.08,46, de negende tijd. Na een bizarre avond bleef hij met lege handen achter.

Tekst gaat verder onder post.

Het bericht van Erben Wennemars

Vanmorgen plaatste Erben een Instagram-video van een 4-jarige Joep Wennemars op het ijs. ‘Vind je het leuk, Joep?’, vraagt hij, waarop Joep volmondig ‘ja’ zegt. In de begeleidende tekst schetst Erben de weg ernaartoe: ‘Opgegroeid op het ijs. Vaak met plezier, soms met afzien. Je leerde verliezen, maar ook winnen. Je gaf nooit op, nam altijd verantwoordelijkheid en ging je eigen weg. Je hebt altijd keihard gewerkt, sloeg geen training over, leerde van fouten. Verschuilde je niet achter excuses.’ Hij besluit: ‘Vandaag sta je daar. Olympiër! Aan de start van jouw 1000 meter. Niks cadeau gekregen. Alles zelf verdiend.’ Het bericht toont jaren van toewijding en de betekenis van deze dag voor Joep Wennemars.

Foto: ANP