TeamNL reageert op hinder Joep Wennemars: ‘BIZAR!’
11/02/2026
Na een bizarre 1000 meter blijft Joep Wennemars zonder medaille voor deze afstand achter op de Olympische Spelen. De 23-jarige Nederlander werd in zijn eerste rit gehinderd door de Chinees Ziwen Lian en moest inhouden. De organisatie van het olympische schaatstoernooi meldt dat Lian is gediskwalificeerd.
De Dalfsenaar klokte aanvankelijk de vijfde tijd (1.07,58), maar kreeg een herkansing. Een kleine twintig minuten na de laatste rit ging Joep opnieuw het ijs op, een bijna onmogelijke opgave voor het lichaam. In de herkansing reed hij 1.08,46 en dat was de negende tijd.
Hindernis en herkansing
Joep was op koers voor een medaille bij zijn olympisch debuut, tot het bij de laatste kruising misging. Door de hinder moest hij vaart minderen en werd zijn eerste rit onherstelbaar verstoord. Hoewel hij nog een tweede kans kreeg, bleek het fysiek niet haalbaar om opnieuw een toptijd neer te zetten.
TeamNL reageert op situatie Joep Wennemars
Het goud ging naar Jordan Stolz in 1.06,28. Jenning de Boo werd tweede met 1.06,78 en Zhongyan Ning pakte brons in 1.07,34. TeamNL reageerde op sociale media: ‘BIZAR! Gehinderd worden in je eerste rit en een half uur later mogen herstarten. Fysiek onmogelijk om dan een medaille binnen te halen. Joep je bent een baas, je hebt het geprobeerd en dat verdient alle lof.’
Reacties op sociale media
Op sociale media reageren ook kijkers meelevend. Dat Joep boos reageerde op Lian, zoals hieronder te zien is, snappen ze: ‘En TERECHT dat hij woest is! Hopen dat z’n 2e rit beter gaat…’ Als dit niet het geval blijkt te zijn, reageert Nederland vol ongeloof. Voor velen is Joep alsnog een winnaar, klinkt het. Zo schrijft iemand: ‘Zo lang voor getraind en dan buiten je schuld om wordt de kans je ontnomen. Maar dat jij dan op opnieuw aan die start staat… dat is goud!!! Wat een winnaar ben jij Joep.’
@nossport Kost dit Wennemars het goud? Dat is toch nog even afwachten. Joep Wennemars mag het nog een keer proberen, een reskate om 19.56. Omdat zijn Chinese tegenstander Lian hem hinderde bij de kruising krijgt de Nederlander nog een kans. #winterolympics #Olympics #iceskating ♬ original sound – NOS Sport
