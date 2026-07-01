Vincent Croiset onthult pijnlijke reden achter zijn bruine huidskleur

Tekst: Evelien Berkemeijer

Vincent Croiset wordt momenteel behandeld voor kanker en merkt dat mensen hem bijna dagelijks aanspreken op zijn opvallend bruine huidskleur.

Hoewel de opmerkingen volgens hem goed bedoeld zijn, wil de acteur graag duidelijk maken dat hij niet op vakantie is geweest. In een video op Instagram legt Vincent Croiset uit dat zijn veranderde kleur een bijwerking is van zijn behandeling. Hij merkt dat hij steeds opnieuw moet uitleggen waar het door komt.

Vraag blijft terugkomen

Vincent richt zich in de video rechtstreeks tot zijn volgers. ‘Mensen, ik ben niet op vakantie geweest. Ik ben dus niet op vakantie geweest’, zegt hij. ‘Ik krijg echt iedere dag de vraag van: ‘Goh meneer, wat ziet u er toch mooi gekleurd uit.’ Dat wel, maar ik ben niet op vakantie geweest. Inmiddels heb ik het punt nu bereikt dat ik denk: moet ik dan weer uit gaan leggen ‘sorry het is een bijwerking’?’

Tekst gaat verder onder video met de opmerking.

Geen zonvakantie

Volgens de acteur is zijn veranderde huidskleur dus geen gevolg van een vakantie, maar van de behandeling die hij op dit moment ondergaat. Toch blijft hij de vraag krijgen, waardoor hij soms bijna geneigd is om maar een ander antwoord te geven. ‘Ik begin bijna het gevoel te hebben dat ik dan toch maar zeg: ‘Ja, inderdaad, ik was op Mallorca. Het was heerlijk, ik heb genoten van vanalles en nog wat.’ Ik weet dat het lief bedoeld is, maar nee. C’est la vie.’

Vincent maakte eind vorig jaar bekend dat bij hem kanker was vastgesteld. Destijds liet hij weten dat de diagnose zijn leven volledig op zijn kop had gezet en dat hij zich de komende tijd vooral zou richten op zijn herstel. Sindsdien deelt de acteur geregeld updates over zijn behandeling en laat hij zien hoe hij, ondanks alles, positief en strijdlustig probeert te blijven.