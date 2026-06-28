Column: Prinses Alexia terug naar Nederland

Tekst: Rick Evers

Deze column komt uit Weekend editie 26.

De afgelopen weken ging het er vaak over: prinses Ariane die haar debuut zou maken bij het staatsbezoek van de Japanse keizer. En vervolgens vloog ze mee naar Amerika, om tijdens de wedstrijden Nederland-Zweden en Curaçao-Ecuador de elftallen van het koninkrijk aan te moedigen. Ze deed dat vol verve. Bij het staatsbanket – voor het eerst in gala, mét diadeem – straalde ze zelfverzekerdheid uit. Zo nu en dan fluisterde Amalia haar iets toe en kreeg haar jongste zus een knipoog. In Amerika moest ze het met haar ouders doen. Ze was diplomatiek toen ze de microfoon onder haar neus kreeg, maar ook net een gewone negentienjarige toen de Snollebollekes door het stadion schalden.

De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft een tussenjaar en begint in september met haar nieuwe studie Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Tussen alle plannen door paste het dus blijkbaar om ook nog wat koninklijke taken mee te pikken. Dat hoeft ze natuurlijk niet te doen. De studiekeuze van Ariane maakt ook duidelijk dat ze niet voorsorteert op koninklijke ambities of de reservebank. Toch heeft de geschiedenis uitgewezen dat een nummer drie als Ariane een grote rol kan gaan spelen in de monarchie. Prinses Margriet was een nummer 3, maar werd ’reservekoningin’ omdat oudere zus Irene andere plannen had. Ze had misschien koningin van Spanje kunnen worden én ze werd katholiek.

Constantijn schoof ook een plekje naar voren, van de derde naar de tweede plek, doordat Friso geen toestemming kreeg voor zijn huwelijk met Mabel. Sommigen vonden het maar vreemd dat de nummer twee het nu liet afweten bij het staatsbezoek. Op prins Constantijn na was prinses Alexia het enige lid van het Koninklijk Huis dat niet haar opwachting maakte tijdens het banket ter ere van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako. Ze is ’onze nummer 2’, maar studeert civiele techniek in Londen. Niet dat het ver weg is, maar zo vlak voor de zomer zijn er meestal tentamens die behoorlijk in de weg kunnen zitten van leuke uitjes. Of had prinses Alexia er gewoon geen zin in? Opdoffen, op hoge hakken, het vooruitzicht van een diadeem dat je wellicht hoofdpijn bezorgt. Ze zal niet de eerste royal zijn die zou klagen over het gewicht van zo’n oncomfortabel juweel. Urenlang aan tafel met mensen die je niet zelf hebt uitgekozen, luisteren naar lange toespraken. Niet zelf kiezen wat je te eten krijgt.

Daags tevoren sprak ik kort met koningin Máxima. Ze was in Londen voor haar VN-werk. We zaten in een kamertje en het was te merken: de koningin had veel aan haar hoofd. Het is een drukke periode: Londen, drie dagen staatsbezoek in Nederland, vervolgens door naar Amerika en dan meteen verder naar India. Tegen een staatssecretaris vertelde ze, tijdens een kort persmoment, dat ze gelukkig in Londen nog even tijd had om haar dochter Alexia te bezoeken die in die stad studeert. De RVD praatte er bewust doorheen, om ervoor te zorgen dat de beelden onbruikbaar zouden worden. Maar mijn verbazing werd nog groter toen ik op de luchthaven niet alleen de koningin en haar gevolg als eerste zag instappen in de KLM-vlucht naar Amsterdam…

Na haar kwam ook prinses Alexia met een vriendin aan boord. Misschien zit daar wel de paradox van een moderne monarchie. De Oranjes willen hun dochters zo normaal mogelijk laten opgroeien. Begrijpelijk. Maar feit blijft: een koninklijke familie is geen gewoon gezin. Juist omdat alles draait om symboliek krijgt iedere afweging betekenis. Dat Alexia niet bij het staatsbanket was, leek goed te verklaren door haar studie. Maar dat ze nog voor de start van het bezoek met haar moeder na een officiële trip mee terug naar Nederland vloog, veranderde het verhaal. Prinses Alexia maakt haar eigen keuzes.

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