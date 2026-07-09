Moeder Bridget Maasland zet grote stap na zware periode door ziekte

Tekst: Evelien Berkemeijer

De moeder van Bridget Maasland, Elly, heeft een mooie stap gezet in haar herstel.

Bridget Maasland deelt via sociale media dat de sonde van haar moeder is verwijderd. Ook heeft Elly weer autogereden, iets waar ze zichtbaar trots op is. De presentatrice houdt haar volgers regelmatig op de hoogte van de situatie.

Mooie stap vooruit voor moeder Bridget Maasland

In een video vertelt Elly dat ze opnieuw achter het stuur kruipt. ‘Ik ga nu proberen om dus in de auto te klimmen en een paar rondjes te rijden langs wat bootjes. Dat heb ik gisteren ook gedaan. En dan weer heel trots terug te komen en te zeggen: dit heb ik gedaan’, zegt ze.

Sonde verwijderd

Ook laat Elly desgevraagd weten dat het heel fijn is dat de sonde er eindelijk uit is. ‘Heerlijk. Elke keer had ik zo’n grote bonk met touwen in mijn strot. Maar we zijn er nog niet. Ik moet goed dooreten.’ De video stemt duidelijk positief, ook Bridget Maasland hoor je lachen achter de camera.

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Zware periode

Elly maakte in maart in de podcast van Bridget bekend kanker te hebben. Eerder wilde ze geen behandelingen ondergaan, omdat ze een sterke fobie voor overgeven heeft. Door gesprekken met artsen, haar familie en begeleiding vanuit de psychiatrie besloot ze zich toch over haar angst heen te zetten. Elly heeft inmiddels een behandeling ondergaan en is weer thuis. Bridget deelt regelmatig updates over de situatie op sociale media.

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