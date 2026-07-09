Bridget Maasland Getty

© Getty Images

Moeder Bridget Maasland zet grote stap na zware periode door ziekte

Tekst: Evelien Berkemeijer

09/07/2026

De moeder van Bridget Maasland, Elly, heeft een mooie stap gezet in haar herstel.

Bridget Maasland deelt via sociale media dat de sonde van haar moeder is verwijderd. Ook heeft Elly weer autogereden, iets waar ze zichtbaar trots op is. De presentatrice houdt haar volgers regelmatig op de hoogte van de situatie.

Bridget Maasland Getty Images
Lees ook Moeder Bridget Maasland thuis na ziekenhuisopname, maar herstel blijft zwaar

Mooie stap vooruit voor moeder Bridget Maasland

In een video vertelt Elly dat ze opnieuw achter het stuur kruipt. ‘Ik ga nu proberen om dus in de auto te klimmen en een paar rondjes te rijden langs wat bootjes. Dat heb ik gisteren ook gedaan. En dan weer heel trots terug te komen en te zeggen: dit heb ik gedaan’, zegt ze.

Sonde verwijderd

Ook laat Elly desgevraagd weten dat het heel fijn is dat de sonde er eindelijk uit is. ‘Heerlijk. Elke keer had ik zo’n grote bonk met touwen in mijn strot. Maar we zijn er nog niet. Ik moet goed dooreten.’ De video stemt duidelijk positief, ook Bridget Maasland hoor je lachen achter de camera.

Tekst gaat verder onder post.

Zware periode

Elly maakte in maart in de podcast van Bridget bekend kanker te hebben. Eerder wilde ze geen behandelingen ondergaan, omdat ze een sterke fobie voor overgeven heeft. Door gesprekken met artsen, haar familie en begeleiding vanuit de psychiatrie besloot ze zich toch over haar angst heen te zetten. Elly heeft inmiddels een behandeling ondergaan en is weer thuis. Bridget deelt regelmatig updates over de situatie op sociale media.

Bekijk ook:

Uit andere media

Weekend Koningin Máxima Anp (4)

Zien! Koningin Máxima fietst door de Bijlmer
Vriendin formentera

Wil je heen: dít Spaanse eiland heeft het helderste water van Europa en ligt op nog geen 2,5 uur vliegen
Party Astrid Nijgh niet voor hergebruik

Geen botox en fillers voor zangeres Astrid Nijgh ‘Het gaat om de manier waarop je zingt’
Sante Muggenbeet

Moeten muggen jou altijd hebben? Dít is waarom
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien