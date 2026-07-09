Zien! Koningin Máxima fietst door de Bijlmer

Tekst: Ruth Smeets

Koningin Máxima koos donderdag tijdens haar werkbezoek aan Amsterdam-Zuidoost voor een sportief vervoermiddel. Tussen twee onderdelen van het programma verplaatste ze zich per fiets.

De koningin reed in een blauwe zomerjurk en op beige open hakken van de Bijlmerflat Gravenstein naar het OBA Next Lab bij metrostation Kraaiennest. De rit duurde ongeveer vijf minuten.

Fietsend naar de volgende afspraak

Koningin Máxima stapte op een fiets met fietstassen en reed door de wijk naast de Amsterdamse wethouder Araya Sumter van sociale rechtvaardigheid. Haar bezoek stond in het teken van financiële gezondheid en bestaanszekerheid. Als erevoorzitter van de Stichting Financieel Gezond Nederland wilde Máxima meer horen over de hulp die bewoners in Amsterdam-Zuidoost krijgen.

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Aandacht voor geldzorgen in de wijk

In het maatschappelijke Empower Centrum, onderin de Bijlmerflat Gravenstein, werd de koningin bijgepraat over de situatie in de buurt. De voorzitter van het stadsdeel vertelde dat veel bewoners moeite hebben om rond te komen. Ook kwam naar voren dat 40 procent van de Amsterdamse slachtoffers van de toeslagenaffaire in dit stadsdeel woont. Een medewerker van het lokale buurteam legde uit hoe bewoners worden geholpen om financieel sterker te worden, bijvoorbeeld door begeleiding naar vast werk en een zeker inkomen.

Maxima Op Werkbezoek In Amsterdam Zuidoost. Bron: ANP

Open gesprekken met bewoners

Koningin Máxima sprak daarna met bewoners en leden van het wijkteam over hun ervaringen. Twee mannen deelden hun verhaal over schulden. Toen de koningin hoorde dat een van hen inmiddels geen schulden meer heeft, begon ze lachend te applaudisseren. Ze bedankte de aanwezigen later voor hun openheid. Omdat Amsterdam-Zuidoost veel ervaring heeft met schuldhulpverlening, vroeg koningin Máxima ook welke aanpakken in de wijk goed werken.

Meer hulp nodig

De koningin wilde daarnaast weten wat hulpverleners nodig hebben om mensen nog beter te kunnen ondersteunen. Daarbij werd duidelijk dat er te weinig mensen zijn om iedereen snel te helpen. ‘De wachtlijsten zijn enorm’, zei iemand. Koningin Máxima deed actief mee aan de gesprekken en vroeg onder meer hoe hulp eerder bij bewoners terecht kan komen. Ze bracht het werkbezoek samen met minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens het bezoek droeg ze een jurk van Zimmermann, die eerder te zien was bij de jaarlijkse fotosessie van het koninklijk gezin in 2025.