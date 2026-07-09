Van Coldplay tot Justin Bieber: déze grote artiesten treden op tijdens de WK-finale

Tekst: Ruth Smeets

De finale van het WK voetbal krijgt dit jaar niet alleen op het veld een sterrenbezetting. Ook in de rust wordt groots uitgepakt, want FIFA heeft een reeks wereldberoemde artiesten toegevoegd aan de halftimeshow.

Justin Bieber is een van de nieuwe namen op de lijst. De zanger staat op 19 juli samen met onder anderen Burna Boy, Coldplay en The Muppets op het podium. Eerder waren BTS, Shakira en Madonna al aangekondigd.

Justin Bieber keert terug op groot podium

Voor Justin Bieber wordt de show rond de WK-finale een opvallend moment. Het is zijn eerste publieke optreden sinds zijn veelbesproken headlinerset op Coachella in april, waar veel aandacht uitging naar zijn oudere hits. Dat optreden zorgde wereldwijd opnieuw voor interesse in zijn eerdere muziek. ‘Het WK voetbal brengt de wereld op een unieke manier samen zoals niets anders dat kan’, laat Justin weten. ‘Ik ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken van deze halftimeshow.’

Coldplay betrokken bij elf minuten durende show

De rustshow duurt elf minuten en wordt mede samengesteld door Coldplay. Chris Martin is betrokken bij de invulling van het optreden, dat geld ophaalt voor het Fifa Global Citizen Education Fund. Ook Shakira en Burna Boy keren terug tijdens de finale. Zij waren eerder al te zien bij de opening van het toernooi, waar meerdere grote artiesten optraden. Shakira en Burna Boy verzorgden samen het nummer Dai dai, de WK-hit van dit jaar.

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Spanning richting WK-finale neemt toe

Welke landen straks in de finale tegenover elkaar staan, is nog niet duidelijk. Er zijn nog acht teams over: Marokko, Frankrijk, Noorwegen, Engeland, Spanje, België, Argentinië en Zwitserland. De kwartfinales worden deze week gespeeld. Frankrijk treft Marokko, Spanje neemt het op tegen België, Noorwegen speelt tegen Engeland en titelverdediger Argentinië staat tegenover Zwitserland.