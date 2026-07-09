Koningin Camilla verschijnt met haar zus op Wimbledon voor een zeldzaam familie-uitje

Tekst: Ruth Smeets

Koningin Camilla heeft woensdag een opvallend bezoek gebracht aan Wimbledon. Niet alleen verscheen ze voor het eerst dit jaar bij het beroemde tennistoernooi, ook nam ze haar jongere zus Annabel Elliot mee.

De twee zussen lieten zich zien op dag tien van het kampioenschap, waar meerdere kwartfinales op het programma stonden. Voor koningin Camilla was het een bijzonder openbaar moment met haar eigen familie, die ze normaal gesproken grotendeels uit de schijnwerpers houdt.

Camilla en Annabel samen in de Royal Box

Camilla koos voor een felblauwe jurk van Anna Valentine, dezelfde creatie die ze vorige maand ook droeg tijdens Ascot. Annabel verscheen in een ivoorkleurige jurk en sloot daarmee perfect aan bij de klassieke Wimbledon-sfeer. Bij aankomst werden de zussen ontvangen door Deborah Jevans, voorzitter van The All England Lawn Tennis Club.

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Ontmoetingen langs de baan

Voordat Camilla plaatsnam in de Royal Box, maakte ze tijd voor verschillende ontmoetingen. Zo sprak ze met voormalig Brits tennisster Heather Watson en met ballenrapers Zebedee en Aniya, allebei 15 jaar oud. Ook ontmoette ze Morag Ranford, die al 50 jaar bij Wimbledon werkt, en Peter Dobson, die dit jaar na 25 jaar afscheid neemt als veiligheidsfunctionaris van het toernooi.

Ook pasgetrouwde Peter en Harriet Phillips aanwezig

Camilla was niet de enige Windsor bij het tennistoernooi. Op de tribune zaten ook Peter Phillips, de zoon van prinses Anne, en zijn kersverse echtgenote Harriet. Peter droeg een lichtgrijze blazer met een donkerblauwe broek, terwijl Harriet opviel in een geruite outfit van Emilia Wickstead. Het stel trouwde in juni tijdens een intieme ceremonie in de Cotswolds, waar ook koning Charles en koningin Camilla bij aanwezig waren. Tatler noemde hen vorige week nog ‘het nieuwe koninklijke stel om in de gaten te houden’. Op beelden is te zien dat ze koningin Camilla op de tribune even gedag kwamen zeggen.

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Zussen delen hechte band

Dat Camilla juist met Annabel naar Wimbledon kwam, benadrukt hun warme band. Annabel sprak eerder in de BBC-documentaire Charles III: The Coronation Year openhartig over haar zus en noemde haar de ‘rots’ van de koning. ‘Zij is zijn rots, en ik kan eigenlijk niet genoeg benadrukken hoe waar dat is,’ zei Annabel toen. Over het huwelijk van Charles en Camilla zei ze: ‘Ze zijn echt yin en yang. Ze zijn werkelijk elkaars tegenpolen. Maar ik denk dat het fantastisch werkt.’