Koningin Máxima opent WorldPride in Amsterdam

Tekst: Lisa Manche

Koningin Máxima (55) opent op 25 juli WorldPride 2026 in het Vondelpark in Amsterdam. Dit evenement vraagt aandacht voor zichtbaarheid, emancipatie en mensenrechten van de LGBTQIA+-gemeenschap.

WorldPride

Het is de eerste keer dat Amsterdam de gaststad is van WorlPride, dat plaatsvindt van 25 juli tot en met 8 augustus. Op het programma staat onder meer een Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark, een botenparade op de grachten, het UNITY Concert op het Museumplein en de Human Rights Conference op de Nieuwmarkt.

Officiële opening

Voor de officiële opening, bezoekt Máxima in het Pride Park onder andere de Sport Pride en de Youth Pride. De Sport Pride staat voor een sportwereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en de Youth Pride zorgt ervoor dat jongeren een veilige en inclusieve plek hebben tijdens de Pride.

Blessure

De koningin opende vorige maand het KNVB-programma ‘De Onzichtbare Blessure’, dat in het teken staat van mentale gezondheid onder jongeren en amateurvoetballers. Helaas kon ze zelf door een blessure niet meevoetballen.