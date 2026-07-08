Zó vaak belt John de Bever per dag met Johan Derksen

Tekst: Lisa Manche

Johan Derksen en John de Bever hebben al jaren een goede band als vrienden. De twee spreken elkaar vaak, maar dat ze elkaar wel écht vaak spreken was voor de tafelgasten in ‘Vandaag Inside’ ook een grote verrassing.

Muziekgenre

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside laat presentator Wilfred Genee een nummer van zichzelf horen. Johan laat weten niet fan te zijn van het genre, maar dat hij wel goed bevriend is met John de Bever, die muziek uit hetzelfde genre maakt. Wilfred vraagt zich af of Johan ook alle muziekvideo’s van John doorgestuurd krijgt, maar dat blijkt net wat anders te gaan.

Vijftien à twintig telefoontjes

Johan laat weten dat John hem tussen de vijftien à twintig keer per dag belt. Die telefoongesprekken gaan over de meest alledaagse dingen. ‘Dan zegt hij dat hij net is geland in Spanje voor een privéfeest of bruiloft. En drie uur later belt hij weer dat hij op het vliegveld in Eindhoven staat.’

Zorgen maken

Als je zo vaak door iemand wordt gebeld en een telefoontje blijft een keer uit, is het niet gek dat je je een beetje zorgen gaat maken. Wanneer John een keer niet belt valt het Johan meteen op. ‘Als hij voor twaalf uur nog niet heeft gebeld, dan ga ik me zorgen maken: De Bever heeft nog niet gebeld.’

‘Doodeng’

‘Het heeft mij acht jaar gekost voordat ik Johan sowieso aan durfde te kijken toen ik voor hem werkte. Het idee dat ik jou zou bellen… doodeng’, lacht hij. Johan bevestigt dat: ‘Ja, jij belt eigenlijk nooit’, grapt hij. ‘Sta jij nooit op een vliegveld en dat je dan even kunt melden dat je op een vliegveld staat?’ Nico besluit dat vanaf nu ook te gaan doen.