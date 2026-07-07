Zien: prinses Amalia rondt opdracht bij de Koninklijke Luchtmacht af

Tekst: Lisa Manche

De vlag kan uit voor prinses Amalia, want zij heeft dinsdag haar opdracht als militair werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht afgerond. Na de vakantie start ze bij de Koninklijke Marine als onderdeel van het Defensity College-programma waaraan zij deelneemt.

Werkstudent

Op Instagram deelt het Koninklijk Huis beelden van de prinses in legeruniform. Eerder was Amalia al als werkstudent verbonden aan de Bestuursstaf van Defensie en volgde zij de Algemene Militaire Opleiding (AMO).

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Defensity College

‘Defensity College heeft als doel studenten tijdens hun studie een bijbaan met inhoud te bieden en de zichtbaarheid en verbinding tussen krijgsmacht en samenleving te vergroten’, schrijft het Koninklijk Huis. De prinses komt in aanraking met verschillende werkplekken, activiteiten, evenementen en opleidingen.

Defensity College

‘Defensity College heeft als doel studenten tijdens hun studie een bijbaan met inhoud te bieden en de zichtbaarheid en verbinding tussen krijgsmacht en samenleving te vergroten’, schrijft het Koninklijk Huis. De prinses komt in aanraking met verschillende werkplekken, activiteiten, evenementen en opleidingen.

BRON: KONINKLIJK HUIS