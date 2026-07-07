Prinses Amalia - Getty Images

© Getty Images

Zien: prinses Amalia rondt opdracht bij de Koninklijke Luchtmacht af

Tekst: Lisa Manche

07/07/2026

De vlag kan uit voor prinses Amalia, want zij heeft dinsdag haar opdracht als militair werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht afgerond. Na de vakantie start ze bij de Koninklijke Marine als onderdeel van het Defensity College-programma waaraan zij deelneemt.

Werkstudent

Op Instagram deelt het Koninklijk Huis beelden van de prinses in legeruniform. Eerder was Amalia al als werkstudent verbonden aan de Bestuursstaf van Defensie en volgde zij de Algemene Militaire Opleiding (AMO).

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Defensity College

‘Defensity College heeft als doel studenten tijdens hun studie een bijbaan met inhoud te bieden en de zichtbaarheid en verbinding tussen krijgsmacht en samenleving te vergroten’, schrijft het Koninklijk Huis. De prinses komt in aanraking met verschillende werkplekken, activiteiten, evenementen en opleidingen. 

Speciale Medewerker Prinses Amalia
Lees ook Zien: Nieuwe stap voor prinses Amalia binnen Defensie

Defensity College

‘Defensity College heeft als doel studenten tijdens hun studie een bijbaan met inhoud te bieden en de zichtbaarheid en verbinding tussen krijgsmacht en samenleving te vergroten’, schrijft het Koninklijk Huis. De prinses komt in aanraking met verschillende werkplekken, activiteiten, evenementen en opleidingen. 

BRON: KONINKLIJK HUIS

Uit andere media

Weekend Frida Vogels ANP

Schrijver Frida Vogels, bekend van De Harde Kern, overleden op 96-jarige leeftijd
Vriendin Ontwerp Zonder Titel 2026 07 07t140640.673

Boer Zoekt Vrouw-boeren staan stil bij overlijden John: ‘Enorm dankbaar voor onze laatste ontmoeting samen’
Party Iris Enthoven ANP

Wiesje Hillen en Iris Enthoven gaan nieuw NET5-programma presenteren
Sante meer zin in seks zomer

Waarom heb je meer zin in seks als het zomer is?
Meer van Lisa