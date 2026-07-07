Zo hield Robin uit Winter Vol Liefde zijn huwelijk met Pearl geheim

Tekst: Lisa Manche

Pearl en Robin uit ‘Winter Vol Liefde’ hebben elkaar helemaal gevonden in Zweden. De twee zijn al een tijdje getrouwd en hoewel dat tijdens de uitzendingen nog geheim moest blijven, hadden sommige kijkers het al eerder ontdekt. Aan Libelle vertelt Robin hoe hij toch probeerde om het nieuws geheim te houden.

Niet haalbaar

Een aantal maanden na de opnames van Winter Vol Liefde hebben Pearl en Robin elkaar het jawoord gegeven. Natuurlijk trouwden ze voor de liefde, maar hun huwelijk had ook praktische redenen. Pearl woonde destijds nog in Suriname en mocht maar drie weken in Zweden blijven. ‘Een relatie opbouwen op die manier, met ook nog eens telkens de kosten van de vluchten, was gewoon niet haalbaar’, vertelt Robin.

Openbare persoonsgegevens

Twee weken later stapte het stel in het huwelijksbootje. Dat moesten ze lang geheimhouden, want de uitzendingen van Winter Vol Liefde waren nog niet eens te zien. Helaas lekte het huwelijk al snel uit, want de persoonsgegevens van Zweedse inwoners zijn openbaar. ‘Op een gegeven moment stond gewoon op internet dat wij getrouwd waren en werd ik daarover gemaild door onbekenden.’ Robin moest daarom iets verzinnen om het nieuws te ontkrachten. ‘Ik blufte dat het AI was.’

Hulp van AI

Hij vertelt dat hij met een foto van Pearl ook een ‘een prachtige bruid’ kon maken. En dat hielp, want daarna hoorde hij er niks meer over. Gelukkig mocht het stel het nieuws tijdens de reünie bekendmaken. En dat was een flinke opluchting voor Pearl. ’We kunnen gaan en staan waar we willen en hand in hand over straat lopen.’