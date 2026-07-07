Party rock anthem-zangeres Lauren Bennett overleden op 37-jarige leeftijd

Tekst: Lisa Manche

Lauren Bennett, de zangeres van het nummer ‘Party rock anthem’ en de voormalige band G.R.L. is op 37-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de band in een verklaring op social media.

Harten gebroken

‘Onze harten zijn gebroken en we kunnen niet onder woorden brengen hoeveel ze voor ons betekende’, schrijven de leden van G.R.L. op Instagram. ‘Haar prachtige persoonlijkheid heeft zoveel levens geraakt en ze zal voor altijd gemist en geliefd blijven.’ De doodsoorzaak van Bennett is niet bekendgemaakt.

Party rock anthem

Bennett brak door met de meidengroep Paradiso Girls met hun debuutsingle Patron Tequila. De zangeres werkte samen met artiesten als will.i.am en CeeLo Green. Haar grootste hit was Party rock anthem samen met LMFAO. Met dit nummer stonden ze 45 weken in de Nederlandse Single Top 100.