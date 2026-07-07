Tim Douwsma is weer aan het daten: ‘Ontdekken of er toekomst in zit’

Tekst: Lisa Manche

Het lijkt erop dat Tim Douwsma een nieuwe liefde heeft. ‘RealityFBI’ deelde vrijdag een foto waarop de zanger innig loopt met presentatrice Michelle Willemsen. Tims manager heeft inmiddels aan ‘Shownieuws’ bevestigd dat de twee aan het daten zijn.

Vaker samen gezien

De twee zouden volgens volgers van RealityFBI al vaker samen gespot zijn. Ze zouden twee maanden geleden al gezien zijn bij Branding Beachclub en later in een filiaal van de Jumbo. Deze keer liep Tim met zijn hand om Michelle heen in Groningen.

Ontdekken

Aan Shownieuws bevestigt zijn management: ‘Het klopt inderdaad dat Tim tegen een leuke dame aan is gelopen en zij zijn nu samen aan het ontdekken of er toekomst in zit.’

Vorige relatie

Ruim twee jaar geleden ging Tim uit elkaar met Elske Wind, met wie hij twee kinderen heeft. Tim liet destijds weten dat het ‘heel verdrietig en moeilijk’ was. ‘We zijn in goede harmonie met elkaar en vieren de verjaardag van de kinderen samen. We houden heel veel van elkaar. Maar voor nu komen