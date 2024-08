Tim Douwsma deelt lief bericht over zoontje

Voor Tim Douwsma is het vaderschap het meest bijzondere in zijn leven. Dat deelt de 36-jarige zanger in een bericht op Instagram.

“Van alle titels die ik heb mogen hebben, is ‘vader’ altijd de beste geweest”, schrijft Douwsma bij een foto van een van zijn zoontjes en zichzelf. “Genieten van de boys”, deelt hij ook nog.

Douwsma heeft twee zoons, Vinz en Dez, met zijn ex-partner Elske Wind. Een maand geleden maakten de twee bekend uit elkaar te zijn. “Het is heel verdrietig en moeilijk”, zei Douwsma over de breuk. “We zijn in goede harmonie met elkaar en vieren de verjaardag van de kinderen samen.” Douwsma en Wind waren sinds 2019 samen.