Hondje Mambo samen met Máxima bij werkgesprek

Tekst: Lisa Manche

Koningin Máxima heeft dinsdag Jamie Dimon, topman bij financieel dienstverlener JPMorgan Chase, ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Voorafgaand aan hun gesprek poseerden de twee voor een foto. Te zien is hoe hondje Mambo vrolijk door de ruimte rent.

Gesprek met Dimon

Máxima en Dimon spraken over hoe de financiële sector en het bedrijfsleven kunnen bijdragen aan de financiële gezondheid van klanten en huishoudens.

Verenigde Naties

De koningin voerde het gesprek in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Sinds 2024 zet zij zich voor de VN in op het gebied van financiële gezondheid.

Mambo

De afgelopen jaren was Mambo vaak te zien tijdens fotosessies met het koninklijk gezin. Het hondje dartelde dan vrolijk rond tussen al zijn baasjes en stal op de achtergrond de show. Dat leverde een hoop vrolijke foto’s op. Benieuwd naar de foto’s en meer informatie over hondje Mambo? Je leest het hier.