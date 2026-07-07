Schrijver Frida Vogels, bekend van De Harde Kern, overleden op 96-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Nederlandse schrijver en dichter Frida Vogels is maandag op 96-jarige leeftijd overleden in Bologna. Dat meldt haar uitgeverij Van Oorschot.

Vogels gold als een unieke stem in de Nederlandse literatuur. Haar werk kenmerkt zich door bloedeerlijke en soms harde introspectie, met vragen als: wie ben ik, waarom leef ik zoals ik leef? De publiciteitsschuwe schrijver werd in 1994 onverwacht bekroond met de Libris Literatuur Prijs.

Onverwachte prijswinnaar

Frida Vogels kreeg de Libris Literatuur Prijs voor ‘De harde kern deel 2 (Met zijn drieën)’. De schrijver was een atypische winnaar, juist omdat ze de publiciteit volledig meed. Haar werk werd gekenmerkt door een confronterende eerlijkheid, waarin ze zichzelf en haar leven scherp onderzocht.

Dagboeken als monument

In 2005 begon Uitgeverij Van Oorschot met de publicatie van haar dagboeken. Die groeiden uit tot een monument van gedurfde en scherp geschreven zelfbeschouwing, met een trouwe schare lezers. In 2014 besloot Frida niets meer uit haar dagboeken te publiceren; er waren toen elf kloeke delen verschenen onder de scrupuleuze redactie van uitgever Gemma Nefkens. Frits Abrahams schreef over haar: “Ik heb haar lief. Om de onbarmhartige openheid waarmee ze over zichzelf en haar omgeving schrijft. Ik ken geen andere schrijver die zóver durft te gaan.”

Verbonden met Italië en Voskuil

Frida vertaalde werk van Italiaanse auteurs als Salvatore Satta, Primo Levi en Cesare Pavese. Haar vriendschap met Han en Lousje Voskuil speelt een rol in de dagboeken van zowel Frida als J.J. Voskuil. Tot enkele dagen voor haar dood was de schrijver bezig met een voorwoord voor ‘Ik ben te moeilijk’, de brieven van J.J. Voskuil aan diens vader, waarvan ze het manuscript las en waarin ze veelvuldig voorkomt.

Laatste publicaties

Na haar dagboeken verschenen nog de portretten ‘Tante Lucietta’ en ‘De vader van Artenio’. In 2024 volgde ‘In den vreemde. Kronieken’, waarin autobiografische teksten, brieven en portretten bijeen waren gebracht. Na verschijning liet Frida de uitgeverij weten dat ze het geen goed boek vond, maar na verschillende herlezingen stelde ze haar beeld bij en was ze toch tevreden. Die eerlijke beschouwing maakte haar tot een bijzondere stem in de Nederlandse literatuur.

Bron: Van Oorschot