Johan Derksen neemt het op voor Anouk: ‘Ik ben een van de eersten die geld overmaakt’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen begrijpt goed waarom Anouk nadenkt over financiële steun van haar fans voor een eventueel volgend album. De zangeres werkt momenteel aan haar mogelijk laatste studioalbum, omdat het volgens haar door de hoge kosten niet langer haalbaar is om elke paar jaar nieuwe muziek op te nemen.

Daarom peilde Anouk bij haar volgers of er interesse zou zijn om een volgend album vooraf financieel te ondersteunen. Wanneer Wilfred Genee dit onderwerp aansnijdt in Vandaag Inside, laat Johan Derksen weten dat hij haar situatie goed begrijpt. Sterker nog: hij zou zelf bereid zijn om geld over te maken.

Moeilijke positie

‘Heel Nederland doet daar een plasje over want ‘het is een schande wat Anouk zegt’, nou ik ben het helemaal met haar eens want Anouk zit in een hele moeilijke positie. Aan platen verdien je niks meer hè, die tijden zijn voorbij.’ Volgens Johan moet Anouk het daarom vooral hebben van optredens, maar ook dat is volgens hem in Nederland lastig. ‘In Nederland is dat heel moeilijk. Danny Vera en Douwe Bob zijn duur, die kosten zo’n 30.000 euro, dan zijn er maar weinig zalen die je kunnen boeken.’

Weinig mogelijkheden

Johan schat in dat Anouk tussen de 60.000 en 100.000 euro kost voor een optreden. ‘Dan ben je in Nederland volkomen kansloos. Je kunt één keer per jaar in Ziggo Dome, je kunt nog twee keer in Ahoy en dan heb je het gehad.’ Ook kleinere podia ziet hij niet als logische oplossing, omdat daar voor een artiest van haar formaat te weinig aan te verdienen valt. Zoals hij eerder zei in de podcast Groeten uit Grolloo: ‘Daarbij is Anouk zo groot dat zij niet in een busje naar Drachten kan voor een habbekrats om op te treden, want als je in Nederland tussen de 5.000 en de 10.000 euro vraagt voor een optreden, een bandje, dan word je haast nergens geboekt.’

Grootste talent

In Vandaag Inside erkent Johan dat Anouk ‘een moeilijk meisje’ is, maar hij benadrukt vooral haar muzikale waarde. ‘Het is het grootste talent van Nederland en ik vind het heel belangrijk voor de Nederlandse muziek dat het oeuvre dat ik van haar heb uitgebreid wordt. Het zelf produceren is financieel hoogst onmogelijk. Ze heeft ook nog een huis met kinderen, ze is ook nog moeder. Dus als zij zegt: ik doe een crowdfunding, dan ben ik een van de eersten die geld over zou maken want ik vind dat het waard.’

Trots

Johan zegt dat hij het zelfs duizend euro waard vindt om bij te dragen aan nieuwe muziek van Anouk. Volgens hem moet Nederland trots zijn op de zangeres, ook al heeft zij in het verleden geen blad voor de mond genomen over hem. Zo zei Anouk ooit dat Johan een klootzak was die van tv af moest, maar dat verandert voor hem niets aan zijn waardering voor haar muziek.

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