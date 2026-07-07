Medekandidaten nemen afscheid van John Nouwen met aangrijpende woorden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het overlijden van boer John Nouwen heeft diepe indruk gemaakt op de mensen met wie hij het Boer zoekt Vrouw-avontuur beleefde. Zijn medekandidaten staan op Instagram stil bij het verdrietige nieuws en richten zich in een gezamenlijk bericht tot John.

Roel en Simone, Jan en Dorien, Julius, Deedry en Martijn en Ciska delen hoe bijzonder hun band met boer John was. Ze herinneren John als een warme, energieke man die een vaste plek binnen de Boer Zoekt Vrouw-groep had gekregen.

Een plek in het Boer Zoekt Vrouw-team

De medekandidaten blikken terug op hun gezamenlijke tijd met John. ‘Lieve John, daar zit je in ons midden afgelopen mei; een sprankelend en energiek persoon’, schrijven ze. Volgens de groep hoorde John er helemaal bij sinds hij samen met hen het Boer zoekt Vrouw-avontuur aanging.

Niet te bevatten

Het nieuws van zijn overlijden komt hard aan. De groep schrijft dat het moeilijk is om te beseffen dat John er niet meer is. ‘Je bent met ons het avontuur van boerzoektvrouw aangegaan en je zal altijd onderdeel blijven uitmaken van ons team’, laten ze weten. In hun bericht spreken de medekandidaten ook hun dankbaarheid uit voor wie John voor hen was. ‘Dankjewel voor je warmte, humor en betrokkenheid bij ons allemaal. We zijn enorm dankbaar voor onze laatste ontmoeting samen.’ Daarmee krijgt het samenzijn van afgelopen mei voor de groep een extra emotionele betekenis.

Sterkte voor naasten

Tot slot denken Roel en Simone, Jan en Dorien, Julius, Deedry en Martijn en Ciska aan iedereen die door het verlies is geraakt. ‘We willen iedereen die dichtbij John staat heel veel sterkte wensen met dit verlies en we wensen ook alle andere families en vrienden van de betrokkenen bij dit ongeluk veel sterkte.’