Boer zoekt Vrouw-deelnemer John Nouwen overleden na ernstig ongeluk

Tekst: Evelien Berkemeijer

John Nouwen, bekend van zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw, is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeluk in Heibloem. De pluimveehouder en CDA-raadslid uit Heythuysen is 38 jaar geworden.

In de auto zaten zes mensen. Vier van hen, waaronder John Nouwen, overleden toen het voertuig tegen een boom botste. Nog eens twee inzittenden raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Ongeluk in Heibloem

Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeval dat rond 14.30 uur plaatsvond in Heibloem. Het voertuig raakte van de weg en botste tegen een boom. De vier overleden slachtoffers waren allemaal woonachtig in Heythuysen. Over de identiteit van de andere slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Voor de hulpverlening werden meerdere traumahelikopters opgeroepen.

Bekend van Boer zoekt Vrouw

John was in het dagelijks leven ondernemer en legpluimveehouder. Bij het grote publiek werd hij bekend door zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw. Daarnaast was hij actief in de lokale politiek als raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. Hij laat twee kinderen na.

KRO-NCRV reageert verslagen

KRO-NCRV, de omroep achter Boer zoekt Vrouw, reageert via een bericht op de website op het overlijden. ‘Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van John Nouwen. Het nieuws van zijn overlijden raakt ons allemaal diep. We verliezen met John een bijzonder mens die door vele kijkers en ons als makers in het hart is gesloten.’

‘Onze gedachten zijn bij zijn lieve familie, vrienden en iedereen die hem liefhad. We wensen hen allen sterkte en kracht toe bij dit grote verlies. Yvon heeft inmiddels contact gezocht met oud-deelnemers uit eerdere seizoenen om dit verlies met elkaar te delen en elkaar te steunen bij dit verdrietige nieuws.’

Verdriet binnen Boer zoekt vrouw-familie

Volgens de omroep is binnen de Boer zoekt vrouw-familie met ongeloof en verdriet gereageerd op het nieuws. Uit respect voor de privacy van de familie doet KRO-NCRV op dit moment geen verdere uitspraken. ‘We zijn er kapot van en hebben er geen woorden voor. Laten we elkaar goed vasthouden’, aldus Yvon.