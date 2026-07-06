Meest krankzinnige showbizzbruiloft van het jaar: zo veranderden Taylor Swift en Travis Kelce Madison Square Garden in hun geheime liefdespaleis

Tekst: Evelien Berkemeijer

Taylor Swift en Travis Kelce zijn afgelopen vrijdag getrouwd, en hun ceremonie in Madison Square Garden groeide direct uit tot een media-evenement van ongekende proporties.

De bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce werd omgeven door geheimhouding, waterdichte uitnodigingen en een gastenlijst waar Hollywood, muziek en sport elkaar ontmoetten. Volgens Variety tastten veel genodigden tot het laatste moment in het duister over de dresscode, het thema en zelfs de precieze invulling van de dag. Wat uiteindelijk achter de deuren van Madison Square Garden gebeurde, klinkt eerder als een zorgvuldig geregisseerd spektakel dan als een traditionele bruiloft.

Meer dan duizend gasten en een sterrenlijst zonder einde

Volgens sommige berichten telde de gastenlijst meer dan 1000 namen. Variety meldde dat de genodigden digitale uitnodigingen met watermerk en een geheimhoudingsverklaring ontvingen. Onder degenen die Madison Square Garden betraden voor het feest waren Ed Sheeran, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Jack Antonoff, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ethan Hawke, MGK, Jason Sudeikis, Hugh Grant en Camila Cabello. Andere sterren maakten volgens de aangeleverde informatie een meer ingetogen entree, onder wie Anya Taylor-Joy, Tom Hanks, Steven Spielberg, Paul McCartney, Sacha Baron Cohen, AMC Theatres CEO Adam Aron en voormalig Disney CEO Bob Iger. Harry Styles was uitgenodigd, maar kon vanwege zijn tournee niet aanwezig zijn. Bronnen meldden aan Variety dat Jennifer Aniston ook was uitgenodigd, maar niet aanwezig was. Via People werden later onder anderen Emma Stone, Stephen Colbert, Conan O’Brien, Millie Bobby Brown, Ice Spice, Brad Pitt, Gracie Abrams, Ronan Farrow, St. Vincent, Adam Scott, Jennifer Lopez, Paul Rudd en Seth Meyers bevestigd als gasten.

Niemand wist precies wat er ging gebeuren

Meer dan een dozijn bronnen vertelden Variety dat de gasten ‘in het duister tastten’ en weinig details wisten over het thema of de dresscode. Velen kregen alleen te horen dat ze op de ochtend van 3 juli in New York moesten zijn en verdere informatie moesten afwachten. Taylor Swift vertelde vorig jaar aan tv-presentator Graham Norton, die ook aanwezig was op de bruiloft, dat ze juist groots wilde uitpakken om ongemakkelijke keuzes te voorkomen. ‘Ik ben er zo enthousiast over. Ik weet dat het leuk wordt om te plannen, want ik denk dat de enige stressvolle bruiloften die zijn met een kleine gastenlijst, waar mensen op het randje zitten’, zei Taylor in oktober 2025 in The Graham Norton Show. ‘En je moet je relatie met hen evalueren om te zien of ze er wel bij horen.’ Daarna maakte de zangeres duidelijk: ‘Dat ga ik niet doen.’ Een bron bevestigde aan Variety dat Mark Seed de weddingplanner was.

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Madison Square Garden werd een geheime droomtuin

De dag na de ceremonie circuleerden online foto’s van een ivoorkleurig zakdoekje met kant dat aan de gasten was uitgedeeld. In het midden stond een geborduurd monogram van de initialen van Taylor en Travis, met daaronder de tekstregel ‘So it’s gonna be forever…’ uit Swifts hit Blank Space uit 2014. Op het zakdoekje stonden ook de datum, ‘3 juli 2026’, en de locatie, ‘New York City’. Dankzij een inmiddels verwijderde post van AMC Theatres CEO Adam Aron ontstond een beter beeld van wat zich binnen afspeelde. ‘Het leek niet op Madison Square Garden. Direct bij binnenkomst was alles… vloeren, muren, plafond… gedrapeerd in perzik- en wit. Grote uitvergrote foto’s van Taylor en Travis op elke leeftijd, jaar na jaar, van één jaar oud tot hun late tienerjaren, hingen er.’ De CEO vervolgde: ‘Een klein gedeelte van MSG was afgesloten, zonder enige aanwijzing dat er ooit een basketbal- of hockeywedstrijd op die plek had plaatsgevonden. Op de een of andere magische manier had iemand een buitentuin gecreëerd in een weelderig landelijk toevluchtsoord. Alles was dit keer gehuld in groen en wit. Echte bloemen en ik denk ook drie kunstbloemen stonden langs vijftien rijen van misschien wel 75 stoelen. Er zouden zo’n duizend bezoekers zijn geweest, maar verrassend genoeg voelde het allemaal intiem en klein aan. Alles stond dicht bij elkaar.’

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Hugh Grant en Anna arriveren bij Madison Square Garden (Getty Images)

Adam Sandler leidde de ceremonie, Stevie Nicks trad op

Volgens een persbericht dat kort na de ceremonie verscheen, was Adam Sandler de huwelijksambtenaar. TMZ meldde dat hij een zelfgeschreven nummer voor het bruidspaar zong. Het moment waarop Taylor en Travis elkaar het jawoord gaven, werd wereldwijd uitgezonden via digitale billboards buiten Madison Square Garden met de tekst: ‘JUST&T MARRIED!’. Het persbericht onthulde ook dat de outfits voor de huwelijksceremonie waren ontworpen door Christian Dior Haute Couture en gemaakt door Jonathan Anderson, creatief directeur van de Dior dames-, heren- en haute couturecollecties, in nauwe samenwerking met het bruidspaar. ‘Taylor en Travis hadden geen bruidsmeisjes of getuigen. In plaats daarvan was haar broer Austin Swift Taylors getuige en Jason Kelce Travis’ beste man. De ceremonie bracht beide families samen en werd geleid door vriend Adam Sandler.’ Robin Roberts, presentatrice van Good Morning America, bevestigde zaterdagmorgen dat Stevie Nicks had opgetreden en omschreef het intieme concert als ‘echt heel persoonlijk’. George Stephanopoulos voegde daaraan toe: ‘Het was zo intiem als het maar kon, gezien het feit dat het Madison Square Garden was. Het was eigenlijk een soort tuin in de tuin, wat prachtig was. Het is moeilijk voor te stellen dat zo’n grote locatie, en een bruiloft met zulke sterren, zo persoonlijk en intiem kan aanvoelen.’

Vooraf ging er al 26 miljoen dollar naar goede doelen

In de dagen voorafgaand aan de bruiloft doneerden Taylor en Travis 26 miljoen dollar aan minstens 20 goede doelen. Enkele organisaties waaraan het stel doneerde waren Food Bank for NYC, Los Angeles Regional Food Bank, Feeding America, Grammy In The Schools, Answer The Call, Musical Mentors, After-School All-Stars en Children’s Mercy Hospital.