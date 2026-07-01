Prins William en prinses Kate niet uitgenodigd voor bruiloft Taylor Swift

Tekst: Lisa Manche

Na wekenlange speculaties is nu bekend dat prins William (44) en prinses Kate (44) niet naar de bruiloft van Taylor Swift (36) en Travis Kelce (36) gaan. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift ‘People’.

Hoop op uitnodiging

De speculaties ontstonden nadat prins William afgelopen mei in een uitzending van Heart Radio de vraag kreeg of hij en Kate al waren uitgenodigd voor de bruiloft van de wereldberoemde popster. Lachend gaf hij aan dat hij geen commentaar zou geven. ‘Ik hoop, en ik ben er zeker van, dat er wel ergens een uitnodiging zal komen. We gaan het zien’, zei de prins.

William kent Taylor Swift al meer dan tien jaar. Hij ontmoette haar voor het eerst in 2013 tijdens het Centrepoint Winter Whites Gala in Kensington Palace. En in 2024 kwamen ze elkaar weer tegen tijdens een van haar concerten in Londen. Taylor postte toen een selfie met de prins en zijn kinderen George en Charlotte.

Huwelijk Taylor Swift

Taylor Swift en Travis Kelce maakten vorig jaar hun verloving bekend. Volgens verschillende media zal de bruiloft begin juli plaatsvinden in Madison Square Garden in New York.