Dit is de bekende zus van B&B Vol Liefde-deelnemer Eline

Tekst: Lisa Manche

Het is bijna zover: er staat weer een zomer vol liefde op ons te wachten. Vanaf 20 juli is ‘B&B Vol Liefde’ weer terug op de buis. De deelnemers van het komende seizoen zijn bekend en het blijkt dat deelnemer Eline een bekende zus heeft.

Aanmelding voor B&B Vol Liefde

Eline woont met veel plezier op het zonovergoten Aruba, maar er ontbreekt nog iets: een leuke man. Daarom meldde zij zich aan voor B&B Vol Liefde. Eind vorig jaar was ze al in de speciale aftrap-aflevering te zien, waarin zij een oproep deed.

Josh Veldhuizen

Het blijkt ook dat Eline een bekende zus heeft: Josh Veldhuizen. De modeonderneemster is bekend van haar kledinglabel Josh V. Ook was zij te zien in programma’s als Shopping Queens en Echte Gooische Moeders.

Ingrijpende gebeurtenis

Eline heeft in het verleden een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. In 2016 werd haar toenmalige partner Elco op 36-jarige leeftijd doodgeschoten in de buurt van haar auto. Volgens verschillende media zou de schietpartij verband hebben gehad met een mislukt drugstransport waarbij hij betrokken zou zijn geweest.

Schoten

Op het moment van de schietpartij was Eline in haar woning. Aan AT5 vertelde ze dat ze de schoten eerst niet herkende. ‘Ik zat binnen met de muziek aan. Ik stuurde hem nog een berichtje: ‘Zo, ik hoor keihard gebonk buiten.’ Toen zette ik de muziek zachter en keek uit het raam en ik zag mijn auto, de deur open, lampen aan en Elco ernaast.’

Eline hoopt in B&B Vol Liefde een avontuurlijke, oprechte en warme man te ontmoeten. En droomt ervan om met hem een eigen gezin te stichten. Of dat gaat lukken is vanaf 20 juli te zien op RTL 4.

Wie het in elk geval wel is gelukt om de liefde te vinden in B&B Vol Liefde zijn Joyce en Albert. Zij zijn onlangs zelfs getrouwd. Meer over het huwelijk zie je in deze video.