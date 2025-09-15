Bart B&B Vol Liefde

B&B Vol Liefde Bart doet boekje open over break-up met Eveline

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/09/2025

Tijdens de reünie-aflevering van B&B Vol Liefde werd duidelijk dat Bart en Eveline niet langer samen zijn. Eveline vertelde zelfs dat ze inmiddels met een andere man samen is, iets wat voor Bart een complete verrassing was. De spanningen tussen de twee lijken niet alleen te ontstaan door de break-up, maar ook door hun verschillende kijk op de werkelijkheid tijdens het programma.

Eveline uitte later haar twijfels over de integriteit van Bart. Volgens haar schept hij een verkeerd beeld van hun gezamenlijke ervaringen tijdens de dates na B&B Vol Liefde.

Bart reageert op kritiek

Bij Shownieuws vertelt Bart dat hij sinds de reünie geen contact meer met Eveline heeft gehad. Toen hij terugkeerde uit Italië, hoorde hij drie dagen niets van haar. Uiteindelijk, na aandringen, belde Eveline hem en gaf een lang relaas over de situatie. Bart denkt dat de reacties en kritiek van kijkers hier een rol in spelen, maar benadrukt dat hun contact buiten de camera’s hetzelfde bleef als voorheen.

Impact van B&B Vol Liefde

De gebeurtenissen laten zien hoe B&B Vol Liefde relaties onder druk kan zetten en verwachtingen kan beïnvloeden. Bart en Eveline moeten nu elk hun eigen weg vinden, los van de beelden die het publiek te zien kreeg.

