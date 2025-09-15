B&B Vol Liefde Bart

B&B Vol Liefde Bart over zijn nummer én de ongemakkelijke karaoke

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/09/2025

Bart, bekend van zijn bezoek aan Eveline in B&B Vol Liefde, vertelt in Shownieuws over zijn nieuwe nummer Amore, Bella Ciao. Samen met Wesly Bronkhorst maakte hij het lied. Het idee om te zingen ontstond op een luchtige manier, nog voordat hij naar Italië vertrok.

Het was een grap, maar zijn broer noemde hem altijd al volkszanger om zijn uiterlijk. Toen Bart Muller de kans kreeg om het aan een platenbaas te vragen, greep hij die meteen. Het is volgens velen verrassend dat de platenbaas erin zag wat Bart voor ogen had, vooral omdat zijn karaokesessie in B&B Vol Liefde niet zo’n succes was.

Karaokeparty in B&B Vol Liefde

Over de karaoke in het programma zegt Bart dat het ‘niet best’ was. Volgens hem werd het fragment zodanig gemonteerd dat alleen de minder geslaagde momenten te zien waren. Zo ontstond een vertekend beeld van zijn zangkunsten.

Positieve samenwerking

Wesly Bronkhorst vertelt dat Bart het nummer goed heeft ingezongen en overal een feestje van maakt. Dat past bij Bart zijn doel om op feesten en partijen te zingen en een goed imago op te bouwen. Voor hem staat plezier in het optreden altijd voorop. Bart heeft inmiddels een platencontract.

