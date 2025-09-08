Kijkers ziedend om reden deelname Bart aan B&B Vol Liefde

Vanaf het moment dat Bart verscheen in B&B Vol Liefde, kreeg hij al veel commentaar te verduren. De gast van Eveline reageerde destijds op de kritiek: ‘Ik wil toch even meegeven dat het een beetje gek is als je meer dan 24 uur bij iemand bent en daar worden misschien veertien minuten van uitgezonden. Dat je dan al een mening hebt over een hele persoon, zijn achtergrond, zijn houding.’

Bart benadrukte toen zijn integriteit: ‘Het is oprecht, het is eerlijk en ik ben echt een hele normale jongen.’

Kijkers twijfelen aan motieven

Toch lijken de kijkers hier anders over te denken. Al langere tijd valt het mensen op dat het goed uitkomt voor Bart dat hij zijn muziek uitbrengt op het moment dat hij bekendheid vergaart door het programma. In de reacties wordt duidelijk dat velen denken dat promotie de reden van deelname is. Zo klinkt er: ‘Ahaaa, reden van deelname!’, en ‘Wat een toeval, bijzonder!’

Nieuwe muziek in de spotlight

Nu deelt de Blaricumse een stuk uit zijn videoclip en zegt hij: ‘De videoclip komt eraan! Wat een fantastisch moment om te beseffen dat mijn eerste liedje nu bijna te beluisteren is!’ Dat de clip nog geen zang bevat, valt ook op bij de kijkers. De ene kijker is daar dankbaar voor, de ander is benieuwd naar het moment van karaoke in B&B Vol Liefde: ‘Die karaoke was anders niet best.’

@bartmullerofficial De videoclip komt eraan! wat een fantastisch moment om te beseffen dat mijn 1ste liedje nu bijna te beluisteren is @WeslyBronkhorst @ninasmit # savethedate @Frans Bauer ♬ origineel geluid – Bart Muller

Sarcastische opmerkingen over carrière

Een van de meest gelikete reacties druipt van sarcasme: ‘Gelukkig waren je intenties puur en was je niet een opstapje aan het vinden om je ‘muziek’ carrière te starten.’ Het sentiment onder veel kijkers lijkt duidelijk: twijfel over de oprechtheid van Bart blijft aanwezig.

