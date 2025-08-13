Kritiek op B&B Vol Liefde deelnemer Bart leidt tot reactie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bart, deelnemer aan B&B Vol Liefde bij B&B-houder Eveline, heeft via TikTok gereageerd op opmerkingen die hij over zijn uiterlijk en gedrag ontvangt.

Kijkers die de afleveringen via Videoland volgen, hebben inmiddels een duidelijk beeld van hem, maar volgens Bart is dat beeld onvolledig.

Reacties na televisie-uitzendingen

Eveline merkte in het programma op: ‘Die man kleedt zich als een bal, maar is het niet.’ Ook anderen hadden hun mening klaar. In zijn video op Tiktok zegt Bart: ‘Nou Bart hier, uit Blaricum. Ik wil toch wel even meegeven dat het een beetje gek is als je meer dan 24 uur bij iemand bent en daar worden misschien twaalf, veertien minuten van uitgezonden. Dat je dan al een mening hebt over een hele persoon, zijn achtergrond, zijn houding, zijn attitude.’

Uiterste best doen

Bart licht toe dat hij, zoals bij een eerste date, probeert verzorgd en positief over te komen. ‘Wel helemaal honderd procent jezelf zijn, maar wel het maximale geven.’ Hij noemt het pijnlijk om te worden weggezet als ‘blaaskaak’ of ‘patsertje’. Volgens hem zegt zijn woonplaats niets over zijn financiële situatie of karakter: ‘Iedereen moet het allemaal zelf weten, maar dat ik in Blaricum woon wil niet zeggen dat ik rijk ben of dat ik beter ben dan een ander.’

Lees ook: Rinus krijgt koude douche van Ingrid in B&B Vol Liefde

Reacties op sociale media

Zijn openingszin ‘Bart hier, uit Blaricum’ leidde tot reacties als: ‘”Bart hier, uit Blaricum” proves the point’. Bart antwoordde daarop: ‘Ah… ok. Plaatsnaam in combinatie met naam = killing en dus reden om iemand af te branden.’ Bij kritiek op zijn verdediging zegt hij: ‘What you see is what you get… maar kijk eerst de rest van de afleveringen… en iedereen mag alles vinden hoor…. maar wel op basis van een realistisch beeld. En nee… #geenspijt.’ Op de opmerking dat hij zich te veel laat kennen reageert Bart dat je niet alles “over je kant hoeft te laten gaan” omdat het genormaliseerd wordt. Hij noemt de reacties denigrerend.

Positieve geluiden

Naast kritische opmerkingen ontvangt Bart ook veel positieve reacties, wat hem naar eigen zeggen sterkt in zijn deelname: ‘Ik ben er voor de liefde en niets anders. Neem het van me aan: het is oprecht, het is eerlijk en ik ben echt een hele normale jongen.’

FOTO: SCREENSHOT VIDEOLAND/RTL