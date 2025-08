Rinus krijgt koude douche van Ingrid in B&B Vol Liefde

Tekst: Denise Delgado

Rinus steekt op Lesbos flink de handen uit de mouwen in de hoop het hart van Ingrid te veroveren. En hoewel zij aanvankelijk blij lijkt met zijn inzet en energie. Tijdens de lunch stelt hij een moedige vraag, maar krijgt een ijskoude douche als antwoord.

Te kort

“Ik vind dat te kort,” luidt Ingrid’s kille antwoord als Rinus vraagt hoe ze tegenover hem staat. “Ik heb je een kleine twee dagen gezien.” Ze weet niet eens wat haar eerste indruk is, maar: “Ik weet alleen dat als jij mij totaal niet aan zou staan, dan was je niet meer hier.”

Rollercoaster

De weduwnaar, die zich al flink in het zweet heeft gewerkt in haar B&B, moet na het gesprek even een luchtje scheppen. “Op dit moment is het voor mij even veel”, zegt hij. “Ik moet het even verwerken. Dit is al met al voor mij een rollercoaster. Misschien wil ik wel te goed mijn best doen,” zegt hij eerlijk.

Gas terug

’s Avonds keert hij terug en toont zich kwetsbaar. Ingrid prijst zijn besluit om wat gas terug te nemen. “Dat vind ik een goed idee”, zegt ze. “Ik ben hier niet om jou naar huis te sturen, maar het moet wel goed voelen. En ik moet me niet als een rat in de val gaan voelen.”

Verder geeft ze aan dat het niet is dat ze hem niet ziet zitten, maar wat meer rust haar wel goed zou doen. “Fijn dat je het zelf ingezien hebt. Doe er wat mee, zou ik zeggen, want anders zie ik de bui al hangen.”

Of het nog goedkomt tussen de twee, blijft voorlopig afwachten.

B&B Vol Liefde zie je van maandag t/m donderdag om 20.30 uur bij RTL 4.

BEELD: RTL