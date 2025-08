B&B Vol Liefde-Malgosia over vergelijking Rayisa: ‘Verschrikkelijk’

Tekst: Denise Delgado

Vorig jaar wist Malgosia Lukaszczyk (51) als uitgesproken verschijning een onuitwisbare indruk achter te laten in ‘B&B Vol Liefde’. In het nieuwe seizoen zorgt Rayisa voor flink wat opschudding. Op social media wordt ze vaak vergeleken met de oud-deelneemster, maar die wil daar niets van weten.

In het huidige seizoen zorgt Rayisa, die op bezoek ging bij Illya in Frankrijk, eveneens voor veel reuring. Volgens kijkers lijken de twee erg op elkaar, maar Malgosia laat in gesprek met De Telegraaf weten daar heel anders over te denken.

Geen familie

“Flauwekul. We zijn geen familie van elkaar,” reageert ze resoluut. Hoewel sommige kijkers vinden dat de flamboyante Rayisa haar doet denken aan de Poolse ex-deelneemster die vorig jaar kasteelheer Albert probeerde te veroveren, is Malgosia daar niet van gediend. “Ik vond het verschrikkelijk dat ik op sociale media met Rayisa werd vergeleken,” gaat Malgosia verder. “Qua uiterlijk zijn er wel wat overeenkomsten, maar ik ben géén zus of nicht van haar. We hebben beiden weliswaar een Oost-Europees temperament, maar daar is alles mee gezegd.”

Rayisa’s avontuur eindigde overigens met een knal. Nadat ze zich spiritueel opende voor Illya, bleek hij weinig gevoel te hebben bij haar aanpak. Hij besloot haar vroegtijdig naar huis te sturen. Rayisa verliet het chateau zichtbaar gepikeerd, met haar middelvinger als laatste groet.

BEELD: RTL