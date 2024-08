B&B Vol Liefdes Jacob verdedigt Malgosia: ‘Ze zat onterecht vast’

Malgosia, die in het huidige seizoen van B&B Vol Liefde speciaal voor Albert naar Spanje afreisde, zou betrokken zijn geweest bij drugscriminaliteit en daarvoor tien jaar in de gevangenis hebben gezeten. Althans, als we de geruchten die momenteel rondgaan mogen geloven. Want volgens haar goede vriend Jacob, B&B-houder uit het eerste seizoen van het programma, klopt daar niets van. “Ze is vals beschuldigd en heeft tien jaar gevochten om dat te bewijzen,” vertelt hij deze week in Weekend.

“Toevallig heb ik gister met Malgosia gebeld, ze zit in Polen,” aldus Jacob. “Ze was heel triest. Ze is er kapot van en vindt de beschuldigingen verschrikkelijk. Ze vertelde dat ze helemaal geen crimineel verleden heeft. Ze is ooit vals beschuldigd van iets en heeft tien jaar lang gevochten om dat te bewijzen.” Malgosia zou niets met drugs te maken hebben en het corrupte rechtssysteem in Polen de schuld geven van de situatie. “Dat zijn haar woorden, maar ik geloof haar. Ik ben van mening dat zij onterecht heeft gezeten.”

Grootste oplichters

Ondanks zijn stelligheid over Malgosia’s vermeende betrokkenheid bij drugscriminaliteit geeft Jacob toe niet alle details te weten. “Ze heeft me niets verteld over een rechtszaak die in Polen tegen haar loopt omdat ze een half miljoen schuld zou hebben. Als dat waar zou zijn, zou het inderdaad een schande zijn. Oké, soms zijn mensen die het aardigst lijken, de grootste oplichters. Maar de pers kan haar niet afbranden zonder concrete bewijzen. Ik denk niet dat er echte bewijzen zijn. Als die er wel zijn, dan moet ze bloeden.”

